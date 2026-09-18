У ТрО готують кадровий резерв командирів бригад: дев’ять офіцерів завершили навчання

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У Силах територіальної оборони ЗСУ дев’ять офіцерів завершили збори для кандидатів на посади командирів бригад та їхніх заступників. Навчання тривало з 7 до 16 вересня і є частиною підготовки кадрового резерву.

Кандидатів відібрали з військових частин Сил ТрО. Вони проходили заняття з тактичної підготовки, лідерства та організації повсякденної діяльності підрозділу. До занять залучили керівників підрозділів Командування Сил ТрО, заступників командувача та приватну компанію з підготовки підрозділів "Соната".

Як пояснив начальник управління підготовки Командування Сил територіальної оборони полковник Олег Моцпан, у Силах ТрО відбирають кандидатів на посади командирів батальйонів і бригад, після чого проводять для них підготовку. Офіцери, які взяли участь у цих зборах, продемонстрували достатній рівень знань. Командувач визначив напрями їхньої подальшої підготовки та завдання, які стоятимуть перед кандидатами до можливого призначення.

Підбиваючи підсумки зборів, командувач Сил ТрО генерал-майор Ігор Плахута наголосив, що відповідальність командира охоплює не лише управління підрозділом, а й турботу про людей — поранених військовослужбовців, родини загиблих і зниклих безвісти.

"Лідерство — це не про те, щоб бути попереду. Це про відповідальність за тих, хто поруч. Для командира важливо знати, чим живуть його люди, що відбувається з пораненими, чи отримують підтримку родини загиблих і зниклих безвісти", — сказав Плахута.

Завершення зборів не означає автоматичного призначення офіцерів на командні посади: підготовка та оцінювання кандидатів триватимуть.