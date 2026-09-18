Банки обмежили перекази українців: які суми не можна надсилати навіть родичам

Скільки грошей можна відправити

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Українці можуть без проблем надсилати кошти своїм родичам, але для таких переказів діють певні обмеження. Банківські ліміти на операції у квітні залишилися такими ж, як і раніше.

Про це повідомили у Національному банку України, як передають в "aub". Водночас сума, яку можна переказати протягом місяця, залежить від конкретного клієнта.

Для більшості громадян із низьким або середнім рівнем ризику максимальна сума переказів становить 100 тисяч гривень на місяць.

Для клієнтів із високим рівнем ризику діє нижчий ліміт — до 50 тисяч гривень на місяць. При цьому враховуються всі перекази: як за номером банківської картки, так і за реквізитами IBAN.

Обмеження діють і на перекази рідним

Банк не враховує, кому саме клієнт надсилає гроші. Тобто встановлений ліміт поширюється і на перекази між родичами.

Такі правила пов’язані з боротьбою з шахрайством та тіньовими фінансовими операціями. Зокрема, банки намагаються протидіяти схемам із використанням так званих "дропів" — людей, чиї рахунки можуть використовувати для проведення незаконних операцій.

Подарунки близьким родичам не оподатковуються

Окремо діють правила щодо оподаткування. Грошові подарунки між близькими родичами першого та другого ступеня спорідненості не оподатковуються.

Водночас у разі потреби потрібно мати документи, які підтверджують родинні зв’язки.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи існують онлайн-платежі без комісій насправді.