"Приоритас" может получить в управление права на "Моршинскую": что известно о компании

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Корпоративные права компании IDS Ukraine, в которую входит известный производитель минеральной воды "Моршинская", вскоре могут перейти в управление "Юридического бюро "Приоритас". Этого игрока называют едва ли не единственным независимым участником торгов, который при этом предложил одно из самых привлекательных предложений.

Об этом сообщает издание OBOZ.UA. Управляющий получает контроль именно над корпоративными правами, а не над ежедневной работой заводов. Производство, логистика, персонал и продажи продолжают функционировать в рамках обычной операционной системы.

Ранее конкурс выиграла КУА "Укркапитал" с предложением вознаграждения в размере 0,01% дохода (около 100 тыс. грн в год). Однако впоследствии компанию отклонили из-за отсутствия реального экономического обоснования: при таких условиях за три года управления компания пошла в минус на 12 млн грн. Кроме того, "Укркапитал" связан с банком "Украинский капитал", в прошлом году получившим рекордный штраф от НБУ, и фигурантами громких уголовных производств.

Новый вероятный управляющий — "Юридическое бюро "Приоритас" — предложил вознаграждение в размере 0,9%. Хотя эта цифра также невелика, она подкреплена расчетами.

Первоочередные расходы: Платформа электронных площадок (5 млн. грн.), банковские гарантии и страхование требуют значительных инвестиций на старте.

Платформа электронных площадок (5 млн. грн.), банковские гарантии и страхование требуют значительных инвестиций на старте. Реалистичность модели Ставка 0,9% позволяет покрыть стартовые расходы первого года и обеспечить эффективное исполнение договора в будущем.

Почему "Приоритас" называют независимым игроком?

Среди других соискателей управления активистом были мощные финансово-промышленные группы и структуры, связанные с крупным украинским ритейлом и банками (в частности, компании, связанные с владельцами сетей EVA, Varus и экс-владельцами АТБ).

В случае с "Приоритас" открытые данные не демонстрируют принадлежности компании к олигархическим кланам или политическим центрам. Компания работает с 2013 года и имеет опыт управления крупными активами – в частности, ей принадлежит 100% крупнейшего производителя туристических товаров в Украине Terra Incognita.

Также у компании есть профильная команда, поскольку задача управляющего – реализовывать права государства на дивиденды и корпоративный контроль, а не подменять собой директоров заводов, коллектива из трех человек будет вполне достаточно.

"Если управляющий не занимается непосредственным производством, логистикой, продажами или кадровой политикой операционной компании, ему не нужен штат, соразмерный со штатом самой IDS Ukraine. Его функция — обеспечить корпоративный контроль. Поэтому команда из нескольких специалистов может быть вполне достаточной при условии, что за ней стоят необходимые юридические, финансовые и управленческие ресурсы. И наоборот – само по себе большое количество работников не гарантирует эффективное управление корпоративными правами", – говорится в публикации.

Напомним, в группу IDS Ukraine входят известные украинские бренды минеральной воды "Моршинская" и "Миргородская". Активы связаны с находящимся под санкциями Украины и международным партнером российским олигархом Михаилом Фридманом.

Комиссия, возглавляемая бизнес-омбудсманом Анкой Фельдгузен, рассмотрела документы компаний-претендентов и допустила пятерых участников к следующему этапу — электронному аукциону. Победителем станет участник, который будет отвечать установленным условиям отбора и предложит низкую стоимость услуг по управлению активами. Его автоматически определит электронная система закупок по результатам торгов.