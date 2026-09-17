Новенький ЖК потрапив під удар Росії в Одесі: яким він був і що тепер сталося (фото)
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Удар прийшовся по поверхах поверхах
У ніч на 17 вересня Росія вдарила по Одесі та частково зруйнувала житловий комплекс "Корфу", що розташований у Приморському районі. Це абсолютно новий ЖК, який ввели в експлуатацію не більше 5 років тому, а тепер у ньому дірка посередині від прильоту та десяток знищених квартир.
Як повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі, в результаті атаки в багатоповерховому житловому будинку всього було зруйновано 10 квартир. Крім того, пошкоджено 11 автомобілів, які були припарковані поряд із ЖК.
У соціальних мережах опублікували фото та відео з місця удару. На них можна побачити, що особливо постраждали 14-16 поверхи.
Житловий комплекс "Корфу" – це новобудова у красивому та затишному куточку Приморського району Одеси.
Сімнадцятиповерхова будівля бізнес-класу розташувалася поряд зі сквером Павла Шклярука, за п’ять хвилин пішки від пляжу "Чайка" та 10-ї станції Великого Фонтану. Проєкт реалізує будівельна компанія "Гефест".
Є дві дзеркальні 17-ти поверхові секції з технічним поверхом та трирівневим автопаркінгом у підземній частині будівлі. На першому поверсі розташовані офісні та комерційні площі. На технічному поверсі – технологічне обладнання житлового комплексу.
У ЖК 135 квартир різних планувальних рішень: квартири-студії, вільні планування, традиційні апартаменти. Сучасне планування включає: великий хол, простору кухню, зручний санвузол, великий за площею балкон або лоджію.
Особливості ЖК:
- панорама на Чорному морі;
- алюмінієві вікна із шумопоглинаючими склопакетами;
- металеві протипожежні та протиударні вхідні двері;
- система автономного опалення;
- багаторівневий підземний паркінг;
- безшумні ліфти Otis.
Вартість квартир стартує від 100 тисяч доларів.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Росія атакувала елітний ЖК в Одесі.