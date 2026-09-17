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Новенький ЖК потрапив під удар Росії в Одесі: яким він був і що тепер сталося (фото)

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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ЖК "Корфу"
ЖК "Корфу". Фото Колаж "Телеграфу"

Удар прийшовся по поверхах поверхах

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У ніч на 17 вересня Росія вдарила по Одесі та частково зруйнувала житловий комплекс "Корфу", що розташований у Приморському районі. Це абсолютно новий ЖК, який ввели в експлуатацію не більше 5 років тому, а тепер у ньому дірка посередині від прильоту та десяток знищених квартир.

Як повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі, в результаті атаки в багатоповерховому житловому будинку всього було зруйновано 10 квартир. Крім того, пошкоджено 11 автомобілів, які були припарковані поряд із ЖК.

У соціальних мережах опублікували фото та відео з місця удару. На них можна побачити, що особливо постраждали 14-16 поверхи.

В Одесі пошкоджено ЖК "Корфу" — фото наслідків
Удар по житловому комплексу "Корфу" в Одесі. Фото: ДСНС
Як виглядає ЖК "Корфу" після атаки
Наслідки атаки по ЖК "Корфу" в Одесі

Житловий комплекс "Корфу" – це новобудова у красивому та затишному куточку Приморського району Одеси.

Сімнадцятиповерхова будівля бізнес-класу розташувалася поряд зі сквером Павла Шклярука, за п’ять хвилин пішки від пляжу "Чайка" та 10-ї станції Великого Фонтану. Проєкт реалізує будівельна компанія "Гефест".

Є дві дзеркальні 17-ти поверхові секції з технічним поверхом та трирівневим автопаркінгом у підземній частині будівлі. На першому поверсі розташовані офісні та комерційні площі. На технічному поверсі – технологічне обладнання житлового комплексу.

Як виглядає ЖК "Корфу"
ЖК "Корфу". Фото: Gefest.ua
Як виглядає ЖК "Корфу"
ЖК "Корфу" в Одесі. Фото: Gefest.ua
Як виглядає двір біля ЖК "Корфу"
Двір біля ЖК "Корфу". Фото: Gefest.ua

У ЖК 135 квартир різних планувальних рішень: квартири-студії, вільні планування, традиційні апартаменти. Сучасне планування включає: великий хол, простору кухню, зручний санвузол, великий за площею балкон або лоджію.

Інформація про ЖК "Корфу"
Характеристики проекту ЖК. lun.ua

Особливості ЖК:

  • панорама на Чорному морі;
  • алюмінієві вікна із шумопоглинаючими склопакетами;
  • металеві протипожежні та протиударні вхідні двері;
  • система автономного опалення;
  • багаторівневий підземний паркінг;
  • безшумні ліфти Otis.

Вартість квартир стартує від 100 тисяч доларів.

Яка ціна на квартири в житловому комплексі Корфу в Одесі
Скільки коштують квартири у ЖК "Корфу". Скріншот: Dom.ria
Скільки коштують квартири у житловому комплексі Корфу в Одесі.
Ціни на квартири в ЖК Корфу. Скріншот: Dom.ria

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Росія атакувала елітний ЖК в Одесі.

Теги:
#Одеса #Обстріл #Атака #ЖК #ЖК "Кофра"