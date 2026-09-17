Новенький ЖК потрапив під удар Росії в Одесі: яким він був і що тепер сталося (фото)

Удар прийшовся по поверхах поверхах

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

У ніч на 17 вересня Росія вдарила по Одесі та частково зруйнувала житловий комплекс "Корфу", що розташований у Приморському районі. Це абсолютно новий ЖК, який ввели в експлуатацію не більше 5 років тому, а тепер у ньому дірка посередині від прильоту та десяток знищених квартир.

Як повідомляє голова Одеської ОВА Олег Кіпер у своєму Telegram-каналі, в результаті атаки в багатоповерховому житловому будинку всього було зруйновано 10 квартир. Крім того, пошкоджено 11 автомобілів, які були припарковані поряд із ЖК.

У соціальних мережах опублікували фото та відео з місця удару. На них можна побачити, що особливо постраждали 14-16 поверхи.

Удар по житловому комплексу "Корфу" в Одесі. Фото: ДСНС

Наслідки атаки по ЖК "Корфу" в Одесі

Житловий комплекс "Корфу" – це новобудова у красивому та затишному куточку Приморського району Одеси.

Сімнадцятиповерхова будівля бізнес-класу розташувалася поряд зі сквером Павла Шклярука, за п’ять хвилин пішки від пляжу "Чайка" та 10-ї станції Великого Фонтану. Проєкт реалізує будівельна компанія "Гефест".

Є дві дзеркальні 17-ти поверхові секції з технічним поверхом та трирівневим автопаркінгом у підземній частині будівлі. На першому поверсі розташовані офісні та комерційні площі. На технічному поверсі – технологічне обладнання житлового комплексу.

ЖК "Корфу". Фото: Gefest.ua

ЖК "Корфу" в Одесі. Фото: Gefest.ua

Двір біля ЖК "Корфу". Фото: Gefest.ua

У ЖК 135 квартир різних планувальних рішень: квартири-студії, вільні планування, традиційні апартаменти. Сучасне планування включає: великий хол, простору кухню, зручний санвузол, великий за площею балкон або лоджію.

Характеристики проекту ЖК. lun.ua

Особливості ЖК:

панорама на Чорному морі;

алюмінієві вікна із шумопоглинаючими склопакетами;

металеві протипожежні та протиударні вхідні двері;

система автономного опалення;

багаторівневий підземний паркінг;

безшумні ліфти Otis.

Вартість квартир стартує від 100 тисяч доларів.

Скільки коштують квартири у ЖК "Корфу". Скріншот: Dom.ria

Ціни на квартири в ЖК Корфу. Скріншот: Dom.ria

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Росія атакувала елітний ЖК в Одесі.