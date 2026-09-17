У Києві після нічної атаки залишилася величезна вирва: є постраждалі та руйнування (репортаж Яна Доброносова)

Кореспондент "Телеграфа" побував на місці одного з ударів у Дніпровському районі столиці

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В ніч на 17 вересня Росія завдала по Києву балістичного удару та атакувала дронами. Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на місці одного з ударів. У землі лишилась величезна вирва, а заклад освіти та 16-поверхівка поруч зазнали суттєвих пошкоджень.

На цих кадрах — наслідки атаки у Дніпровському районі. У закладі освіти вибило вікна, пошкодило фасад. В будинку напроти — вибиті шибки, пошкоджені квартири, балкони.

Територія всіяна уламками будівельного сміття та скла. Поруч — обгорілі машини. Наразі на місці працюють правоохоронці, медики, поліція.

Величезна вирва на місці удару в Дніпровському районі/ Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Наслідки нічної атаки РФ на Київ/ Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Наслідки атаки у житловому районі Києва/ Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Вибиті вікна після нічної атаки / Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"Вибиті вікна після нічної атаки

Як звітував очільник міста Віталій Кличко — Дніпровський район лише одна з локацій. Також пошкодження зафіксовані в Солом'янському, Дарницькому та Подільському районі.

Пошкоджений ліцей у Дніпровському районі/ Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Навчальний рік тільки почався, а школа вже пошкоджена/ Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Дитячий майданчик поруч із місцем влучання/ Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Пошкоджений фасад закладу освіти після удару/ Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

"Пошкоджено вікна в щонайменше 5 житлових будинках, школі та ліцеї, знищені та пошкоджені автомобілі, пошкоджено адміністративну будівлю, офіси приватних фірм, АЗС, складські приміщення", — звітують в міській прокуратурі.

Фасад будівлі постраждав від вибухової хвилі/ Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Дитячі речі на місці атаки/ Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Наслідки удару по закладу освіти/ Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Сюди сьогодні мали прийти діти/ Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Вибиті шибки навчального закладу/ Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Загалом за останніми даними у столиці 16 постраждалих. Серед них — двоє дітей, дівчинка 10 років та хлопчик 12 років. Станом на ранок госпіталізовані троє, серед них — неповнолітня дитина. Стан оцінюють як середньої тяжкості. Директорка Департаменту охорони здоров'я КМДА Тетяна Мостепан повідомила, що у постраждалих здебільшого вибухові травми та різані рани.

Місцеві мешканці/ Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

На місці атаки працюють комунальники та відповідні служби/ Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Уламки засипали територію біля місця удару/ Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Рятувальники розбирають пошкоджені конструкції/ Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Місцева мешканка змиває бруд після прильоту/ Фото: Ян Доброносов, "Телеграф"

Також через російську атаку на лівому березі столиці тимчасово були проблеми із водопостачанням, на правому — фіксували зниження тиску. Ворог вдарив по офісу "Київводоканалу". Наразі система працює в штатному режимі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Києві зареєстрували петицію про зменшення гучності сповіщення про тривогу вночі. Сповіщення про відбій взагалі можна не давати, вважає авторка.