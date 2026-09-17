У Києві після нічної атаки залишилася величезна вирва: є постраждалі та руйнування (репортаж Яна Доброносова)
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Кореспондент "Телеграфа" побував на місці одного з ударів у Дніпровському районі столиці
В ніч на 17 вересня Росія завдала по Києву балістичного удару та атакувала дронами. Кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побував на місці одного з ударів. У землі лишилась величезна вирва, а заклад освіти та 16-поверхівка поруч зазнали суттєвих пошкоджень.
На цих кадрах — наслідки атаки у Дніпровському районі. У закладі освіти вибило вікна, пошкодило фасад. В будинку напроти — вибиті шибки, пошкоджені квартири, балкони.
Територія всіяна уламками будівельного сміття та скла. Поруч — обгорілі машини. Наразі на місці працюють правоохоронці, медики, поліція.
Як звітував очільник міста Віталій Кличко — Дніпровський район лише одна з локацій. Також пошкодження зафіксовані в Солом'янському, Дарницькому та Подільському районі.
"Пошкоджено вікна в щонайменше 5 житлових будинках, школі та ліцеї, знищені та пошкоджені автомобілі, пошкоджено адміністративну будівлю, офіси приватних фірм, АЗС, складські приміщення", — звітують в міській прокуратурі.
Загалом за останніми даними у столиці 16 постраждалих. Серед них — двоє дітей, дівчинка 10 років та хлопчик 12 років. Станом на ранок госпіталізовані троє, серед них — неповнолітня дитина. Стан оцінюють як середньої тяжкості. Директорка Департаменту охорони здоров'я КМДА Тетяна Мостепан повідомила, що у постраждалих здебільшого вибухові травми та різані рани.
Також через російську атаку на лівому березі столиці тимчасово були проблеми із водопостачанням, на правому — фіксували зниження тиску. Ворог вдарив по офісу "Київводоканалу". Наразі система працює в штатному режимі.
Раніше "Телеграф" розповідав, що в Києві зареєстрували петицію про зменшення гучності сповіщення про тривогу вночі. Сповіщення про відбій взагалі можна не давати, вважає авторка.