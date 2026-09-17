Росія завдала ракетного удару по Україні: зібрали все, що відомо про наслідки (відео)

Серед поранених є діти

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Вночі Росія атакувала одразу кілька областей — про вибух повідомили з Києва, Запоріжжя та Одеси. По столиці та Запоріжжю ворог пустив балістичні ракети, по Одесі бив, попередньо, "Бандероллю". В цих та інших областях наразі триває дронова загроза та загроза масованої атаки.

Карта повітряних тривог на 6:10 ранку

Київ

За даними очільника міста Віталія Кличка, у столиці 12 постраждалих, серед них двоє дітей, 10 та 12 років. Дев'ятьом постраждалим знадобилась госпіталізація. Пошкодження зафіксували на кількох локаціях:

у Дніпровському районі — скління та фасад триповерхової офісної будівлі, вікна в кількох житлових будинках,

у Солом'янському, попередньо, зруйнована складська будівля.

Після удару спостерігались проблеми з водою на лівому березі, у Солом'янському, Голосіївському та Святошинському районі. Мер звітував, що фахівці відновлюють тиск.

Запоріжжя

В Запоріжжі Росіяни цілили по промислових об'єктах. Є часткові руйнування, повідомляє т.в.о голови Запорізької обласної державної адміністрації Михайло Семікін. На одному з об'єктів почалась пожежа. Відомо про трьох постраждалих — травмовані жінка та двоє чоловіків.

Одеса

За даними Одеської МВА, внаслідок атаки постраждали троє людей, серед яких чотирирічна дитина. Травмованим надається медична допомога. Влучання відбулось в 19-поверховий будинок, зруйновані квартири з 14 по 16 поверхи.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни масовано атакують столицю вже котру ніч поспіль. В ніч на 15 вересня били по АЗС.