Плюс лише один: чому переведення годинників позбавлене сенсу в Україні

Серед аргументів "проти" — порушення режиму сну

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В кінці жовтня Україна знову перейде на зимовий час. "Телеграф" вивчаючи "за" та "проти" переведення годинників запитав у штучного інтелекту, чи гарна ця ідея. Тільки один ШІ з чотирьох опитаних знайшов позитив — і це суттєвий вплив.

Вагомі аргументи "проти" навели Grok та Gemini. Обидва згадали, що Верховна Рада вже узгодила скасування переведення годинників ще у 2024 році, щоправда, підпис президента досі не поставлений.

Grok наголошує — світ вже рухається в протилежному напрямку, і в багатьох країнах годинники не переводять. Водночас наголошує — економія для енергосистеми мізерна, а от незручності для людей відчутні, включаючи шкоду здоров'ю.

Grok про переведення годинників в Україні

Аргументи Gemini дуже схожі — незначну економію електроенергії, думку парламенту, вплив на здоров'я він також доповнив суттєвим зауваженням. Для енергосистеми важливіші стабільні графіки споживання, аніж штучний зсув часу.

Gemini про зимовий час та переведення годинників

В доцільності переведення годинників сумнівається і Claude. Він наголошує — у питаннях впливу на здоров'я людини аргументи "проти" вагоміші, аніж аргументи "за".

Claude про вплив переведення годинників на здоров’я

Водночас, сенс в переведенні годинників побачив ChatGPT. На його думку, важливо зберігати переведення годинників через збереження синхронізованості з Європою. В цій частині світу від переведення годинників відмовилась тільки Ісландія.

ChatGPT назвав синхронізацію з Європою аргументом на користь переведення годинників

Раніше "Телеграф" розповідав, що переводити годинники перестали в одній з провінцій Канади. Також це не роблять десятки в усьому світі.