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Плюс лише один: чому переведення годинників позбавлене сенсу в Україні

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
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Перехід на зимовий час Новина оновлена 19 вересня 2026, 10:38
Перехід на зимовий час. Фото Колаж "Телеграфу"

Серед аргументів "проти" — порушення режиму сну

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В кінці жовтня Україна знову перейде на зимовий час. "Телеграф" вивчаючи "за" та "проти" переведення годинників запитав у штучного інтелекту, чи гарна ця ідея. Тільки один ШІ з чотирьох опитаних знайшов позитив — і це суттєвий вплив.

Вагомі аргументи "проти" навели Grok та Gemini. Обидва згадали, що Верховна Рада вже узгодила скасування переведення годинників ще у 2024 році, щоправда, підпис президента досі не поставлений.

Grok наголошує — світ вже рухається в протилежному напрямку, і в багатьох країнах годинники не переводять. Водночас наголошує — економія для енергосистеми мізерна, а от незручності для людей відчутні, включаючи шкоду здоров'ю.

Grok назвав аргументи проти переведення годинників в Україні
Grok про переведення годинників в Україні

Аргументи Gemini дуже схожі — незначну економію електроенергії, думку парламенту, вплив на здоров'я він також доповнив суттєвим зауваженням. Для енергосистеми важливіші стабільні графіки споживання, аніж штучний зсув часу.

Gemini пояснив аргументи проти переведення годинників та вплив зміни часу на енергосистему
Gemini про зимовий час та переведення годинників

В доцільності переведення годинників сумнівається і Claude. Він наголошує — у питаннях впливу на здоров'я людини аргументи "проти" вагоміші, аніж аргументи "за".

Claude оцінив вплив переведення годинників
Claude про вплив переведення годинників на здоров’я

Водночас, сенс в переведенні годинників побачив ChatGPT. На його думку, важливо зберігати переведення годинників через збереження синхронізованості з Європою. В цій частині світу від переведення годинників відмовилась тільки Ісландія.

ChatGPT про переведення годинників в Україні
ChatGPT назвав синхронізацію з Європою аргументом на користь переведення годинників

Раніше "Телеграф" розповідав, що переводити годинники перестали в одній з провінцій Канади. Також це не роблять десятки в усьому світі.

Теги:
#Годинники #Час #Переведення годинників