Навчання та хороша робота гарантовані: уряд запускає нову програму для українців

Хто зможе взяти участь та як проходитиме навчання

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В Україні планують перенавчати людей з інвалідністю на сучасні професії. Зокрема, уряд запускає програму перекваліфікації на фахівців з кібербезпеки.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін: "Зимова підтримка" під питанням, замість грошей можуть давати роботу: бліц-інтерв'ю з міністром соцполітики.

За словами Улютіна, вибір цього напряму пов’язаний із потребою ринку у таких спеціалістах. Крім того, робочі місця у цій сфері легше адаптувати для людей з інвалідністю.

Програма розрахована на 2000 учасників і передбачає подальше працевлаштування.

"Безпосередньо сама програма передбачає, окрім навчання, і обов'язкову сертифікацію і працевлаштування", - наголосив Улютін.

Денис Улютін

Що ще відомо про програму

У межах експериментального проєкту держава профінансує навчання для людей з інвалідністю I та II групи. Серед учасників також можуть бути ветерани та ветеранки, які після поранень повертаються до цивільного життя та потребують нових можливостей для професійної реалізації.

Проєкт розробило Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України, а відповідне рішення ухвалив Кабінет Міністрів України.

Його реалізація почалася 1 серпня 2026 року та триватиме два роки.

Окрім професійної підготовки, учасникам передбачили психологічний супровід протягом усього періоду навчання.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у школах ввели жорстке правило через тривоги.