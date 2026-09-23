У вашої картки закінчився термін дії? У ПриватБанку сказали, чи потрібно її міняти

Для користувача передбачено відразу кілька варіантів

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Клієнтам ПриватБанку не обов’язково терміново змінювати банківську картку після закінчення терміну її дії. Компанія продовжила його досить великий період.

Інформація про це повідомляється на сторінці "ПриватБанку", пише "Телеграф". Зазначається, що за потреби перевипустити картку можна.

Згідно з офіційними даними, термін дії карток продовжено ще на 2,5 роки — 913 днів. Таким чином, якщо, приміром, у вересні 2026 року вашу картку вже за термінами прострочено, то немає необхідності її терміново змінювати.

Клієнти можуть:

замовити Digital карту замість фізичної через Приват24;

оформити картку миттєвого випуску у будь-якому працюючому відділенні;

одержати преміальну картку з доставкою на відділення.

Термін карти ПриватБанку закінчився. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Як оформити Digital карту?

Необхідно виконати лише кілька простих дій:

Авторизуйтесь у Приват24.

У меню "Гаманець" натисніть кнопку "Додати" та виберіть "Digital карту".

Виберіть тип картки ("Кредитна" або "Дебетова"), платіжна система та валюта.

Готово. Нову картку ви побачите у гаманці протягом 10 хв. і відразу зможете додати її до Apple Pay або Google Pay.

Digital картку у валюті можна відкрити, вибравши тип картки "Дебетова".

З цією карткою ви можете знімати гроші у банкоматі за допомогою QR-коду або NFС.

Переваги Digital картки. Скріншот: ПриватБанк

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що російські терористи намагаються зламати "ПриватБанк" через гаджети простих українців.