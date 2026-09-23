У вашей карты закончился срок действия? В ПриватБанке сказали, нужно ли ее менять

Для пользователец предусмотрено сразу несколько вариантов

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Клиентам ПриватБанка не обязтельно в срочном порядке менять банковскую карту после окончания срока ее действия. Компания продлила его на довольно большой период.

Информация об этом сообщается на странице "ПриватБанка", пишет "Телеграф". Отмечается, что при необходимости перевыпустить карту можно.

Согласно официальным данным, срок действия карточек продлен еще на 2,5 года — 913 дней. Таким образом, если, к примеру, в сентябре 2026 года ваша карта уже по срокам просрочена, то нет необходимости ее срочно менять.

Клиенты могут:

заказать Digital карту вместо физической через Приват24;

оформить карточку мгновенного выпуска в любом работающем отделении;

получить премиальную карту с доставкой на отделение.

Срок карты ПриватБанк закончился. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Как оформить Digital карту?

Необходимо выполнить всего несколько простых действий:

Авторизируйтесь в Приват24.

В меню "Кошелек" нажмите кнопку "Добавить" и выберите "Digital карту".

Выберите тип карты ("Кредитная" или "Дебетовая"), платежная система и валюта.

Готово. Новую карточку вы увидите в кошельке в течение 10 мин. и сразу сможете добавить ее в Apple Pay или Google Pay.

Digital карту в валюте можно открыть, выбрав тип карты "Дебетовая".

С этой картой вы можете снимать деньги в банкомате с помощью QR-кода или NFС.

Преимущества Digital карты. Скриншот: ПриватБанк

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российские террористы пытаются сломать ПриватБанк через гаджеты простых украинцев.