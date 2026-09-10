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Стосується всіх клієнтів ПриватБанку: яка нова послуга з’явилася в Приват24 (інструкція)

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
У сервісі з’явився новий інструмент Новина оновлена 10 вересня 2026, 12:24
У сервісі з’явився новий інструмент. Фото Колаж "Телеграфу"

Розробники дали більше самостійності організаціям

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У популярній програмі "Приват24 для бізнесу" з’явилася нова корисна функція. Відтепер благодійні фонди можуть самостійно створювати "Конверти" для збирання коштів без звернень до працівників банку.

Інформація про це з’явилась на офіційному сайті компанії.

Послуга доступна лише таким юридичним особам:

  • Благодійні фонди (БФ)
  • Громадські організації (ГО)
  • З основним КВЕД 88.99
Як працюють Конверти у ПриватБанк
Конверти в "ПриватБанк"

Серед нововведень:

  • самостійне створення "Конвертів";
  • можливість відкрити одразу кілька зборів одночасно на один рахунок;
  • перегляд кількості переказів та загальної суми надходжень;
  • відстеження динаміки збору;
  • аналіз донатів — від найменшого до найбільшого.
Конверт у ПриватБанку — як працює
Умови до благодійного конверту

Як підключити Конверти в Приват24 для бізнесу

Необхідно виконати кілька простих дій у додатку:

  • Відкрийте "Каталог послуг".
  • Перейдіть до розділу "Платежі".
  • Виберіть "Конверти".
  • Натисніть кнопку "Підключити".
  • Підпишіть договір приймання платежів.
  • Створіть перший конверт, заповнивши всі поля.
Конверти у ПриватБанк
Як створити Конверт у "Приват24 для бізнесу"

Як створити Конверт:

  • Вкажіть назву збору.
  • Опишіть мету збору. Щиро і розкажіть, на що підуть кошти. Це підвищить довіру.
  • Виберіть скін із наявних. Це може посилити повідомлення.
  • Вкажіть необхідну суму, скільки потрібно зібрати коштів.
  • Переконайтеся, що рахунок відкрито у ПриватБанку. Це є обов’язковою умовою для створення Конверту.

До речі, данаФункція ПриватБанку схожа за змістом на "Банку" в Monobank, яка єокремим інструментом для збирання грошей на певну мету.

Банку в Monobank — що це і як працює
Банку в Monobank

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що всі банкноти євро замінять. Як вони виглядатимуть і що робити українцям із нинішніми.

Теги:
#ПриватБанк #Гроші #Збір #Конверт #Функція