Підрядник "Львівводоканалу" на 8 млн грн має корпоративні зв'язки з Росією - розслідування

Права на щонайменше чотири українські патенти були передані російській юридичній особі вже після окупації Криму

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Компанія, яка отримала від "Львівводоканалу" три підряди на проєктування реконструкції міських очисних споруд загальною вартістю понад 8,2 млн грн, через свого власника пов'язана з підприємством у Росії. Власник і керівник харківського ПП "Інтехінжиніринг" Михайло Тіц одночасно залишається співвласником російського підприємства "ПП Экополимер" у Калузькій області РФ. Про це йдеться у розслідуванні видання "Твоє місто".

У 2025 році "Львівводоканал" уклав з ПП "Інтехінжиніринг" три договори на розроблення проєктно-кошторисної документації для реконструкції частини комплексу очисних споруд на вул. Пластовій. Загальна вартість договорів перевищує 8,2 млн грн. За даними відкритих реєстрів, до 2025 року участі підприємства у публічних закупівлях не фіксували, а всі три договори воно отримало від одного замовника — "Львівводоканалу". Водночас автори розслідування наголошують, що це саме по собі не свідчить про порушення.

Власник "Інтехінжинірингу" Михайло Тіц також володіє 18,32% української НВФ "Екополімер", яка спеціалізується, зокрема, на обладнанні для водопідготовки, очищення стічних вод та аерації. Як встановило "Твоє місто" за відкритими українськими та російськими джерелами, станом на травень 2026 року Тіц також мав 18,2% у російському ТОВ "ПП Экополимер", зареєстрованому в Калузькій області РФ. Ще 20,4% російської компанії належали Валентині Щетиніній, яка також є співвласницею українського "Екополімеру".

Журналісти простежили й інші зв'язки групи з Росією. Найбільший бенефіціар українського "Екополімеру" Юрій Мешенгіссер має російський податковий номер, виданий у Москві у вересні 2014 року, та залишається учасником московського видавництва "Издательский Дом ВСТ", яке випускає профільний журнал водоканальної сфери РФ. До грудня 2022 року він також володів 99% ТОВ "Карат 21", якому нині належить 61,4% російського "ПП Экополимер".

Крім того, у квітні 2023 року — вже під час повномасштабної війни — на тому самому виробничому майданчику в Калузькій області зареєстрували ТОВ "Завод Экополимер". Його єдиним засновником стало ТОВ "Карат 21", а статутний капітал становить 80 млн рублів. За даними розслідування, директор нового підприємства — та сама людина, яка керувала попереднім заводом, а кількість працівників фактично збігається.

"Твоє місто" також встановило, що у 2015-2016 роках, уже після окупації Криму та початку бойових дій на Донбасі, права щонайменше на чотири українські патенти були передані російській юридичній особі "Экополимер". Серед них — розробки, пов'язані з автоматичним управлінням аеротенками та обладнанням для очищення стічних вод.

При цьому станом на травень 2026 року жоден із чотирьох співвласників української групи "Екополімер" не перебував під санкціями США, ЄС, Великої Британії, ООН чи РНБО України.

Редакція "Твого міста" звернулася з офіційними запитами до Львівської міської ради та "Львівводоканалу", щоб отримати пояснення щодо проведених закупівель.