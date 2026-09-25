ТЦК вимагає проходити медогляд заново через втрату паперів: чим це може закінчитись

Втрата ТЦК медичних документів не може бути підставою для повторного проходження ВЛК

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Медичні довідки, які людина здає до ТЦК чи ВЛК, іноді "губляться" — а комісія все одно визнає її придатною до служби. Якщо ТЦК чи ВЛК не реагують або відмовляють у видачі копій документів, залишається єдиний шлях — суд.

Детальніше читайте в матеріалі "Телеграфа": Придатний, попри хворобу: що робити, якщо ТЦК чи ВЛК загубили медичну довідку

Українські суди почали чіткіше визначати, хто відповідає за втрати документів, поданих до ТЦК чи ВЛК. Зокрема п'ятий апеляційний адміністративний суд у справі № 420/15848/25 вказав, що втрата відповідачем медичних документів не може створювати підстав для повторного проходження ВЛК для позивача, якщо докази проходження вже наявні в нього.

Що робити, якщо людину не випускають з ТЦК. Інфографіка: "Телеграф"

Це не поодинокий випадок. Раніше Полтавський окружний адміністративний суд у справі № 440/2794/26 постановив, що втрата електронного свідоцтва про хворобу не дає права вимагати від людини повторно проходити медогляд.

У цій справі регіональна ВЛК стверджувала, що не отримувала документи ще з 2024 року. Але суд зобов'язав медустанову просто надіслати старі папери повторно, а не відправляти людину на новий огляд.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україні пропонують змінити правила ВЛК. Чи чекати на кінець "придатності всіх підряд"?