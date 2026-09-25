Виглядав на ньому як чужий: Янукович носив дуже цікавий годинник (фото)

Він різко контрастував з образом тодішнього глави України

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Президент-втікач Віктор Янукович мав цілу колекцію дорогих годинників. Один з них — Vacheron Constantin Patrimony Contemporaine (Ref. 85180) у корпусі з білого золота.

"Телеграф" вирішив розповісти про один з годинників Януковича. Vacheron Constantin Patrimony Contemporaine є еталоном класичного високого часового мистецтва.

40-міліметровий корпус з 18-каратного білого золота товщиною 8,5 мм. Модель має ультратонкий мануфактурний автоматичний калібр Vacheron 2450 QPS з 40-річним запасом ходу. Він відзначений престижним "Женевським тавром" (Poinçon de Genève), яке гарантує найвищий рівень ручної обробки деталей.

Годинник Януковича Vacheron Constantin Patrimony Contemporaine

Основною родзинкою дизайну є злегка опуклий сріблясто-опаловий циферблат із загнутими по краю золотими стрілками та мітками. Циферблат захищений сапфіровим склом з обох боків, на "6 годинах" — лаконічне віконце дати. Ремінець із натуральної шкіри алігатора з золотою застібкою у формі Мальтійського хреста.

Vacheron Constantin Patrimony Contemporaine

Янукович засвітив цей годинник у 2013 році. Він потрапив в об'єктиви поряд із чеським колегою Мілошем Земаном, який віддав перевагу скромному годиннику Doxa за пару сотень євро.

Тодішній президент України вирізнявся "пролетарським" виглядом, грубими манерами та зовнішністю, дуже далекою від "еліти". Годинник Constantin Patrimony Contemporaine у стилі Quiet Luxury (тиха розкіш), виглядав на ньому, як "як на корові сідло".

Відомо, що Янукович не відрізнявся хорошим смаком, про що яскраво свідчить Межигір'я із золотими батонами, ліпниною, золотими унітазами та кришталем у стилі "дорого-багато". Елегантний та стриманий годинник неорганічно виглядав на такій людині.

Раніше "Телеграф" розповідав, що старший син Віктора Януковича Олександр, у 2013 році засвітився з розкішним швейцарським годинником. Нащадок президента-втікача носив люксовий годинник за майже 2 млн грн.