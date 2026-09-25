Встигніть до 29 вересня: в "АТБ" популярний товар продають на 70 гривень дешевше

Треба встигнути зазирнути до магазину до середи

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М’ясо в "АТБ" зараз можна придбати дешевше, ніж зазвичай. Серед акційних пропозицій є позиції, на яких покупці можуть заощадити кілька десятків гривень, але є й цікавіші знижки.

Як раніше писав "Телеграф", в "АТБ" до 29 вересня діють знижки на продукти та товари для дому. Серед акційних позицій є морозиво, шоколад, солодощі, побутова хімія та окремі м’ясні продукти.

Детальніше у матеріалі: "Ціни просіли до 53%: що цього тижня можна вигідніше купити в "АТБ".

На м’ясо зараз можна знайти кілька пропозицій зі знижками до 30%. Наприклад, піджарка зі свинини "Своя Лінія" коштує 160,90 грн замість 230,90 грн за упаковку вагою 700 грамів.

Таким чином, на одній пачці можна заощадити 70 гривень. Знижена ціна діє до 29 вересня, тож придбати продукт дешевше можна ще кілька днів.

Топ-10 великих знижок в "АТБ" до 29 вересня

Найбільша знижка в "АТБ" зараз становить 53%. Серед товарів, які продають зі значним дисконтом, є морозиво, шоколад, солодощі, побутова хімія та продукти харчування.

Морозиво "Рудь" Donut, 70 г — 17,90 грн замість 38,40 грн (-53%). Морозиво "Ласунка" Гран-Прі, 155 г — 39,90 грн замість 79,90 грн (-50%). Морозиво Laska Maximuse, 500 г — 99,90 грн замість 199,90 грн (-50%). Шоколад Millennium La Creme, 100 г — 33,90 грн замість 67,90 грн (-50%). Цукерки Roshen Yummi Gummi, 70 г — 19,70 грн замість 36,90 грн (-46%). Засіб для миття посуду Fairy, 450 мл — 59,50 грн замість 104,40 грн (-43%). Пиво Stella Artois, 0,5 л — 35,50 грн замість 61,90 грн (-42%). Пельмені "Рудь" 100%, 700 г — 79,90 грн замість 133,50 грн (-40%). Зубна паста Colgate Max Fresh Charcoal, 100 мл — 60,50 грн замість 101,90 грн (-40%). Піца "Легко!" Гавайська, 400 г — 99,90 грн замість 162 грн (-38%).

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, які продукти в "АТБ" мають пріоритет під час викладки та зберігання.