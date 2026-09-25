Подрядчик "Львовводоканала" на 8 млн грн имеет корпоративные связи с Россией - расследование

Права на как минимум четыре украинских патента были переданы российскому юридическому лицу уже после оккупации Крыма

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Компания, которая получила от "Львовводоканала" три подряда на проектирование реконструкции городских очистных сооружений общей стоимостью более 8,2 млн грн, через своего владельца связана с предприятием в России. Владелец и руководитель харьковского ЧП "Интехинжиниринг" Михаил Тиц одновременно остается совладельцем российского предприятия "ПП Экополимер" в Калужской области РФ. Об этом говорится в расследовании издания "Твоє місто".

В 2025 году "Львовводоканал" заключил с ЧП "Интехинжиниринг" три договора на разработку проектно-сметной документации для реконструкции части комплекса очистных сооружений на ул. Пластовой. Общая стоимость договоров превышает 8,2 млн грн. По данным открытых реестров, до 2025 года участие предприятия в публичных закупках не фиксировалось, а все три договора оно получило от одного заказчика — "Львовводоканала". При этом авторы расследования подчеркивают, что само по себе это не свидетельствует о нарушениях.

Владелец "Интехинжиниринга" Михаил Тиц также владеет 18,32% украинской НПФ "Экополимер", которая специализируется, в частности, на оборудовании для водоподготовки, очистки сточных вод и аэрации. Как установило "Твоє місто" по открытым украинским и российским источникам, по состоянию на май 2026 года Тиц также владел 18,2% российского ООО "ПП Экополимер", зарегистрированного в Калужской области РФ. Еще 20,4% российской компании принадлежали Валентине Щетининой, которая также является совладелицей украинского "Экополимера".

Журналисты проследили и другие связи группы с Россией. Крупнейший бенефициар украинского "Экополимера" Юрий Мешенгиссер имеет российский налоговый номер, выданный в Москве в сентябре 2014 года, и остается участником московского издательства "Издательский Дом ВСТ", которое выпускает профильный журнал водоканальной сферы РФ. До декабря 2022 года он также владел 99% ООО "Карат 21", которому сейчас принадлежит 61,4% российского "ПП Экополимер".

Кроме того, в апреле 2023 года — уже во время полномасштабной войны — на той же производственной площадке в Калужской области зарегистрировали ООО "Завод Экополимер". Его единственным учредителем стало ООО "Карат 21", а уставный капитал составляет 80 млн рублей. По данным расследования, директор нового предприятия — тот же человек, который руководил предыдущим заводом, а количество сотрудников фактически совпадает.

"Твоє місто" также установило, что в 2015-2016 годах, уже после оккупации Крыма и начала боевых действий на Донбассе, права как минимум на четыре украинских патента были переданы российскому юридическому лицу "Экополимер". Среди них — разработки, связанные с автоматическим управлением аэротенками и оборудованием для очистки сточных вод.

При этом по состоянию на май 2026 года ни один из четырех совладельцев украинской группы "Экополимер" не находился под санкциями США, ЕС, Великобритании, ООН или СНБО Украины.

Редакция "Твого міста" обратилась с официальными запросами во Львовский городской совет и "Львовводоканал", чтобы получить разъяснения относительно проведенных закупок.