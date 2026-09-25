Залужный получил одну из древнейших наград Лондона

Подобные статусы в Британии начали предоставлять еще в Средневековье

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Посол Украины в Великобритании, бывший главкой ВСУ Валерий Залужный получил почетный статус Freedom of the City of London. Это один из самых древних знаков отличия британской столицы, предусматривающий принятие человека в число Freemen of the City of London.

О символическом событии говорится на странице Посольства Украины в Великобритании на Facebook. Отмечается, что Залужный — первый украинский дипломат, удостоенный подобного статуса.

Торжественная церемония вручения награды состоялась при участии Леди-мэра Сити Лондона Дамы Сьюзен Лэнгли DBE в ее официальной резиденции Mansion House.

Церемония вручения статуса Freedom of the City of London. Фото: Embassy of Ukraine to the UK

"Традиция Freedom of the City of London берет свое начало в Средневековье — считается, что она возникла в 1237 году. Этот статус имеет особый символический смысл. Валерий Залужный получает его, прежде всего, как Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины, после службы на посту Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины в период полномасштабной российской агрессии, а сегодня — как представитель Украины в отношениях с одним из ее ключевых союзников", — говорится в сообщении украинского посольства.

Залужный с отличием жителей британской столицы. Фото: Embassy of Ukraine to the UK

Награда Валерия Залужного также в очередной раз подчеркивает важность стратегического партнерства между Британией и Украиной. Особый уровень дипломатические отношения между государствами приобрели за время российско-украинской войны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какое решение Залужный до сих пор считает одним из самых трудных за период полномасштабного вторжения РФ в Украину. Интересно, что оно напрямую связано с его женой.