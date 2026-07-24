"Це було дійсно страшно": Залужний показав дружину і розповів про найважче рішення у своєму житті

Він зворушливо привітав Олену з днем народження

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У п’ятницю, 24 липня, посол України у Великій Британії Валерій Залужний привітав свою дружину Олену з днем народження. З нагоди свята він опублікував у Facebook спільне сімейне фото та присвятив їй теплі слова.

У своєму привітанні Залужний згадав слова досвідченого політика, який одного разу сказав йому: "З тобою важко боротися, бо вас двоє". За словами Залужного, останні роки стали для їхньої родини чи не найбільшим випробуванням, зокрема перевіркою їхньої любові.

Він також розповів про ранок 24 лютого 2022 року, коли перед початком повномасштабного вторгнення Росії йому довелося попрощатися з дружиною та вирушити на роботу. Залужний пригадав, як Олена тримала його за руку, а вже біля дверей міцно обійняла і мовчки відпустила.

Ти тримала мене за руку і дивилася так, як хотіла запамʼятати. Це було дійсно страшно. Щоб закінчити це безумство, я все ж розтиснув твої пальці і сказав: "Мені час" Валерій Залужний

Він зазначив, що під час перших вибухів, коли прямував до свого робочого місця, усвідомлював початок великої війни, однак лише через добу згадав про дружину та її погляд. Саме тоді, за словами Залужного, він побачив у телефоні її повідомлення: "У мене все добре, я завжди буду поруч із тобою".

Залужний подякував дружині за тепло, любов і спільно пройдений шлях. Він також наголосив, що більше ніколи не залишить її, навіть якщо інколи їх розділяють тисячі кілометрів. "Дякую, що ти є. Дякую долі, що ми разом. З днем народження, любове моя", — написав Залужний.

Нагадаємо, Валерій та Олена Залужні перебувають у шлюбі понад 20 років. Вони виховують двох дочок.