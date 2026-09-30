Конкурс на управління "Моршинською" знову намагаються заблокувати, — на користь російських бенефіціарів, — блогери

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Переможець конкурсу на управління арештованими корпоративними правами групи IDS Ukraine, до якої входять виробники "Моршинської" та "Миргородської", досі не може розпочати роботу. Дніпропетровський окружний адміністративний суд за позовом одного з учасників конкурсу — м’ясокомбінату "Ювілейний" — заборонив АРМА укладати договір із переможцем та підписувати акти приймання-передачі активів.

На це звернув увагу блогер Ігор Лаченков. "Конкурс на управителя "Моршинської" завершився, але переможець досі не може приступити до роботи", — написав він, назвавши судову заборону фактичним блокуванням результатів відбору.

Адвокат Євген Пронін у своєму дописі зазначив, що судове забезпечення позову не позбавило ТОВ "Юридичне бюро "Пріорітас"" статусу переможця, але фактично зупинило передання йому активу. На його думку, суд мав оцінити цю заборону з огляду на частину 6 статті 151 Кодексу адміністративного судочинства, яка не допускає забезпечення позову способом, що втручається у проведення державних конкурсних процедур. Пронін назвав ситуацію юридичним тиском на АРМА й вважає, що затягування передання активу працює на користь його російських бенефіціарів.

Нагадаємо, 21 вересня комісія при АРМА визначила переможцем "Пріорітас". Це була четверта спроба обрати управителя для заарештованого активу російського олігарха Фрідмана, три попередні було зірвано.

М’ясокомбінат "Ювілейний" також брав участь у конкурсі. Його цінова пропозиція передбачала 10% винагороди управителя, тоді як пропозиція "Пріорітасу" — 0,9%.

Мʼясокомбінат "Ювілейний" має історичний зв’язок із родинним бізнесом Геннадія Буткевича АТБ і в медія часто асоціюється з бізнесменом.

Ім’я Буткевича згодом прозвучало на оприлюднених "Українською правдою" записах розмов Тимура Міндіча та Сергія Шефіра — у контексті пошуку коштів на заставу за колишнього віцепрем’єра Олексія Чернишова. Тимура Міндіча викрито на тому, що він контролював інший — вже колишній — актив Фрідмана "Сенсбанк".