"Хамон на дереві": українець знайшов унікальний гриб (фото)

"М’ясний" гриб найчастіше росте на дубах та каштанах

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Тихе полювання в українських лісах часом підносить найнесподіваніші сюрпризи. Так, один із грибників Михайло Стеценко виявив рідкісний та дивовижний гриб, зовнішній вигляд і навіть структура якого до болю нагадують делікатесний іспанський хамон.

Знахідкою виявилася печіночниця звичайна (Fistulina hepatica). Це незвичайний трутовик, який у народі за характерну зовнішність часто називають "лісовим біфштексом".

На зрізі цей гриб має насичений червоно-бордовий колір із мармуровими прожилками, через що непідготовлена людина легко може прийняти його за справжній м’ясний делікатес.

Печіночниця звичайна/Фото: threads.com/@mykhailo_stetsenko

Печіночка звичайна/Фото: threads.com/@mykhailo_stetsenko

На смак зовсім не м’ясо

Печіночниця їстівна. Молоді гриби вживають в їжу після попереднього відварювання, проте вони мають специфічний кислуватий смак через високий вміст вітаміну C і органічних кислот.

Де росте "біфштекс"?

В Україні печіночниця найбільш поширена на Поліссі та на Прикарпатті, а також зустрічається на Закарпатті. Цей вид вибирає листяні ліси й селиться переважно в нижній частині живих дерев або в дуплах старих дубів та буків, де розвивається як паразит. Сезон плодоношення гриба посідає серпень — жовтень.

Вплив на природу

Попри свій апетитний та незвичайний вигляд, печіночниця відіграє специфічну роль в екосистемі. Поселяючись на деревах, вона викликає небезпечне захворювання деревини — буру гниль, яка руйнує стовбури.

Де шукати печіночницю звичайну

Нагадаємо, в одному з українських лісів виявили гриб Антурус Арчера, який також називають як "Пальці диявола".