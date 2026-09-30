Конкурс на управление "Моршинской" снова пытаются заблокировать, — в пользу российских бенефициаров, — блоггеры

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Победитель конкурса на управление арестованными корпоративными правами группы IDS Ukraine, в которую входят производители "Моршинской" и "Миргородской", до сих пор не может приступить к работе. Днепропетровский окружной административный суд по иску одного из участников конкурса — мясокомбината "Юбилейный" — запретил АРМА заключать договор с победителем и подписывать акты приема-передачи активов.

На это обратил внимание блогер Игорь Лаченков. "Конкурс на управляющего "Моршинской" завершился, но победитель до сих пор не может приступить к работе", — написал он, назвав судебный запрет фактическим блокированием результатов отбора.

Адвокат Евгений Пронин в своем сообщении отметил, что судебное обеспечение иска не лишило ООО "Юридическое бюро "Приоритас"" статуса победителя, но фактически остановило передачу ему актива. По его мнению, суд должен был оценить этот запрет с учетом части 6 статьи 151 Кодекса административного судопроизводства, которая не допускает обеспечения иска способом, вмешивающимся в проведение государственных конкурсных процедур. Пронин назвал ситуацию юридическим давлением на АРМА и считает, что затягивание передачи актива работает в пользу его российских бенефициаров.

Напомним, 21 сентября комиссия при АРМА определила победителем "Приоритас". Это была четвертая попытка избрать управителя для арестованного актива российского олигарха Фридмана, три предыдущих были сорваны.

Мясокомбинат "Юбилейный" также участвовал в конкурсе. Его ценовое предложение предусматривало 10% вознаграждения управляющего, тогда как предложение "Приоритаса" — 0,9%.

Мясокомбинат "Юбилейный" имеет историческую связь с семейным бизнесом Геннадия Буткевича АТБ и медиа часто ассоциируется с бизнесменом.

Имя Буткевича впоследствии прозвучало на обнародованных "Украинской правдой" записях разговоров Тимура Миндича и Сергея Шефира — в контексте поиска средств на залог при бывшем вице-премьере Алексее Чернышеве. Тимур Миндич разоблачен на том, что он контролировал другой — уже бывший — актив Фридмана "Сенсбанк".