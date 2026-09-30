Майже 778 тисяч пенсій за годину: скільки насправді втрачає Україна через повітряні тривоги

Під час повітряних тривог підприємства зупиняють роботу

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Міністр економіки Олександр Кравченко розповів, що ракетні тривоги коштують Україні приблизно 45 мільйонів доларів (близько 2,02 мільярда грн) за кожну годину. Все через те, що зупиняє роботу бізнес.

Про це він розповів The Guardian. Міністр наголосив, що Росія б'є по інфраструктурі, що лежить в основі економіки України — промисловості, логістиці, центрах обробки даних.

Таким чином година тривог в Україні еквівалентна майже 778,5 тисячі мінімальних пенсій (по 2 595 грн), якщо ж взяти добу, то сума виростає до 48,49 млрд грн. Це вже понад половина суми, яка потрібна Україні аби забезпечити пенсії для 9,97 мільйона українських пенсіонерів на місяць (в середньому у 2026 це 72,52 млрд грн щомісячно).

Через складну ситуацію в економіці, Україна вже перейшла на особливий режим. "Передусім фінансуємо: оборону, пенсії та соціальні виплати, а також зарплати вчителям, лікарям та іншим працівникам бюджетної сфери. Видатки, які не є першочерговими, відкладаємо", - сказав прем'єр-міністр Сергій Корецький.

Саме з метою зменшити втрати економіки, в Україні нещодавно змінили систему попередження — виокремили "жовтий" та "червоний" рівень тривоги, дозволивши підприємствам та установам працювати під час "жовтого" рівня. Водночас у виданні наголошують — саме під час "жовтого" рівня Росія атакувала НАН України, вбивши двох людей.

"Телеграф" уже писав про те, як російські удари перетворюються на цілеспрямовану кампанію проти української промисловості та логістики. Атаки на склади та ланцюги постачання б'ють безпосередньо по вітчизняних виробниках. Якщо порти не працюватимуть на експорт, перехідні залишки агропродукції ризикують сягнути 30 млн тонн. Це загрожує обвалом річного експорту до 8 млрд доларів замість очікуваних Мінекономіки 22–23 млрд. На цьому тлі аграріям компенсують витрати на рукави для зберігання зерна на 80%.

Регулярні обстріли завдають чималих збитків і міжнародному бізнесу, чиї потужності опиняються під ударами дронів та ракет. Так, 29 серпня руйнувань зазнав комплекс PepsiCo, а підприємство Philip Morris постраждало від російського ракетного удару ще на початку року.