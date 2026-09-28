Росіяни чекали удару в іншому місці: Білецький розкрив, як повернули території на Лиманському напрямку
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Як росіян ввели в оману під час операції "Вівальді"
Третій армійський корпус завершив третій етап операції "Вівальді" на Лиманському напрямку. Українські військові звільнили Нове, Рідкодуб та Катеринівку, а також відновили повний контроль над Карпівкою та Новомихайлівкою.
Про завершення етапу операції повідомив командир Третього армійського корпусу Андрій Білецький. За його словами, українські сили повернули ще 51 км² території, а російські війська втратили близько 2 тисяч військовослужбовців. Ще понад 250 окупантів потрапили в полон.
Росіяни очікували удару в іншому місці
За словами Білецького, російські військові очікували основного удару на напрямку Шандриголове — Зелена Долина. Через це противник стягував туди резерви з інших ділянок та проводив контратаки на Шандриголове.
Водночас українські підрозділи готували основний удар у районі Нового.
"Захоплено ключовий хаб противника на плацдармі — великий населений пункт Нове. Це мало переломне значення для операції. Логіка боїв полягала в тому, що той, хто контролює висоти в районі Нового, той і має ініціативу", — заявив командир Третього армійського корпусу.
Понад 250 росіян потрапили в полон
Під час третього етапу операції "Вівальді" противник втратив близько 2 тисяч військовослужбовців. Ще понад 250 російських військових потрапили в полон.
За словами Білецького, росіяни здавалися цілими підрозділами. Серед полонених були офіцери, пілоти та артилеристи.
Основний удар завдали підрозділи 3-ї окремої штурмової бригади. Мобільні групи проривали оборону противника та швидко просувалися вперед, через що росіяни не встигали підтягувати артилерію та налагоджувати управління своїми підрозділами.
Старі БТР перетворили на машини-камікадзе
Для зламу ключових опорних пунктів Третій армійський корпус застосував власне ноу-хау — старі радянські БТР переобладнали на машини-камікадзе.
Білецький також відзначив бійців 3-го прикордонного загону імені полковника Євгенія Пікуса. Вони відновили повний контроль над Рідкодубом та закріпилися на нових рубежах.
Третій етап "Вівальді" створив умови для подальшого просування українських сил і звільнення нових територій.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Третій армійський корпус здійснив перший у світі наступ із НРК-розміновувачами.