Операція "Вівальді" - головний козир України для зустрічей в контексті перемовин, в тому числі з Трампом

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Операція "Вівальді" та успішні дії українських військових на фронті можуть посилювати переговорну позицію Києва напередодні зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом.

Про це пише військовий експерт Олександр Коваленко.

За його словами, Україна підходить до важливих переговорів із низкою військових аргументів. Одним з ключових він називає масштабний вплив українських ударів по російському тилу в межах операції "Вівальді".

Йдеться про атаки на обʼєкти російської нафтової та військової інфраструктури. Удари по НПЗ, складах та інших цілях створюють додатковий тиск на економіку та логістику РФ.

Окремо Коваленко звертає увагу на ситуацію на фронті. Зокрема він називає важливим фактором успішні дії 3-го армійського корпусу на Лиманському напрямку, де російські підрозділи були змушені залишати займані позиції.

"У певному сенсі, успіх СОУ і особливо отримала зараз особливу увагу в західних ЗМІ, а також російських майданчиках успішна операція 3-го АК, офіційно підтверджена генералом Андрієм Білецьким, це як підмога в майбутній дискусії. А які козирі у РОВ? Де вони змогли з початку року досягти успіхів, від яких кров би стигнула в жилах? Ніде", — пише Коваленко.

На думку експерта, ці події демонструють наявність у України власних інструментів впливу на ситуацію та можуть бути важливим аргументом під час переговорів.