Що насправді означають три літери "АТБ": історія назви здивує багатьох

У назву закладений зовсім не "продуктовий" сенс

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Зараз "АТБ" є однією з найпопулярніших мереж супермаркетів, яка обслуговує мільйони покупців. Однак починалося все з шести гастрономів.

Як розповіли на сайті компанії, історія сучасного "АТБ" почалася у далекому 1993 році. Геннадій Буткевич, Євген Єрмаков і Віктор Карачун 1 листопада заснували підприємство "АгроТехБізнес".

З часом з цього локального проєкту народилася найбільша мережа супермаркетів України. В тому ж році під однією власністю в Дніпропетровську (тепер — Дніпро) об'єднали шість гастрономів.

Справа пішла, бізнес зростав і у 1998 році власники зареєстрували назву "АТБ-маркет". Її утворили від скорочення "АгроТехБізнес". З того часу усі магазини "АТБ" працюють під єдиним брендом та у моноформаті.

Цікаво, що головним напрямком діяльності "батька" "АТБ" — "АгроТехБізнесу", було постачання сільськогосподарської техніки. Потім партнери вирішили зайнятися більш перспективною справою — роздрібною торгівлею продуктами, та викупили шість пострадянських гастрономів у Дніпрі.

У 2000-х роках бізнес активно розвивався, замість окремих торгових точок почала вибудовуватися системна мережа супермаркетів із єдиними стандартами, логістикою та ціновою політикою. Народився бренд, який сьогодні є невід'ємною частиною життя багатьох українців.

Раніше "Телеграф" розповідав, як знайти найдешевший товар в "АТБ". Допоможе простий алгоритм для покупців.