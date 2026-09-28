Повний дефіцит: до магазинів "АТБ" півтора тижні не завозять популярний продукт

Нестача виникла на тлі обстрілів складів

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Внаслідок постійних ворожих атак по логістичним центрам та складам у більшості торгових мереж утворився дефіцит продуктів першої необхідності. Нестача товарів не оминула і "АТБ".

Джерело "Телеграфа" з торгової мережі, яке побажало залишитися анонімним, повідомило про відсутність поставок популярної крупи протягом тривалого часу.

За його інформацією, попри стабільні постачання інших круп, борошна та соняшникової олії, у магазинах "АТБ" спостерігається гостра нестача гречки.

Відсутність гречки в "АТБ". Фото: "Телеграф"

Причиною цього є не ажіотаж, викликаний згаданими обстрілами, а призупинення постачання. Співрозмовник сказав, що надходження популярного продукту відсутнє протягом півтора тижня.

Боротьба за останню пачку гречки. Фото: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Водночас ситуацію з ажіотажним попитом на цукор він назвав тимчасовою. Товар регулярно надходить, але швидко розбирається покупцями, оскільки українці роблять запаси.

Раніше міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький розповів у бліцінтерв’ю "Телеграфу", що дефіциту продуктів харчування в Україні через російські удари не буде, проте ціни можуть зрости.