Что на самом деле означают три буквы "АТБ": история названия удивит многих

В название заложен совсем не "продуктовый" смысл

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Сейчас АТБ является одной из самых популярных сетей супермаркетов, обслуживающей миллионы покупателей. Однако начиналось все с шести гастрономов.

Как рассказали на сайте компании, история современного "АТБ" началась в далеком 1993 году. Геннадий Буткевич, Евгений Ермаков и Виктор Карачун 1 ноября учредили предприятие "АгроТехБизнес".

Со временем из этого локального проекта родилась самая большая сеть супермаркетов Украины. В том же году под одной собственностью в Днепропетровске (теперь Днепр) объединили шесть гастрономов.

Дело пошло, бизнес рос и в 1998 году владельцы зарегистрировали название "АТБ-маркет". Его образовали от сокращения "АгроТехБизнес". С этого времени все магазины "АТБ" работают под единым брендом и в моноформате.

Интересно, что главным направлением деятельности "отца" "АТБ" — "АгроТехБизнеса", были поставки сельскохозяйственной техники. Затем партнеры решили заняться более перспективным делом — розничной торговлей продуктами и выкупили шесть постсоветских гастрономов в Днепре.

В 2000-е годы бизнес активно развивался, вместо отдельных торговых точек начала выстраиваться системная сеть супермаркетов с едиными стандартами, логистикой и ценовой политикой. Родился бренд, который сегодня является неотъемлемой частью жизни многих украинцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как найти самый дешевый товар в "АТБ". Поможет простой алгоритм покупателей.