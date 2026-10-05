Толстанова: Для розвитку університетських стартапів потрібна відповідна інфраструктура

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Для перетворення університетських наукових розробок на стартапи дослідникам потрібні не лише ідеї, а й доступ до обладнання, можливість тестувати свої розробки, професійні консультації та простір для експериментів.

Про це заявила доктор біологічних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Ганна Толстанова в інтерв’ю брюссельському виданню The Brussels Times.

"Університет не може просто сказати дослідникам: "Комерціалізуйте свої розробки" – і очікувати, що з’являться стартапи. Людям потрібні місце для перевірки ідеї, доступ до обладнання та консультацій, а також можливість вчитися на перших невдачах", – зазначила Толстанова.

Як приклад вона навела досвід КНУ, де за підтримки проєкту Європейського інституту інновацій та технологій (EIT) були закладені основи університетської стартап-школи.

Під час реалізації проєкту КНУ також вивчав досвід європейських партнерів. Зокрема, бельгійський VIVES University of Applied Sciences ділився підходами до соціального підприємництва, а німецький OTH Regensburg –досвідом створення фізичного інноваційного хабу, де студенти можуть пройти шлях від ідеї до першого робочого прототипу.

За словами Толстанової, отриманий досвід КНУ використав для подальшого розвитку власної інноваційної інфраструктури. Команди з різних підрозділів університету об’єдналися та залучили фінансування національних проєктів для розвитку потужностей у сфері сучасних оптичних матеріалів, наноматеріалів та створення фаблаб-лабораторії.

"Для мене саме так починається комерціалізація: дослідникам і студентам потрібні команда, інструменти та простір, щоб перевірити, чи може ідея працювати за межами лабораторії", – наголосила Толстанова.