Дрон-вбивця "Гераней" вже налякав росіян: скільки він коштує і чим особливий (фото)

Україна розробляє реактивний перехоплювач із ШІ

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Українська компанія F-Drones розробляє реактивний дрон-перехоплювач F-Jet 80 для боротьби з російськими ударними безпілотниками.

Про розробку повідомляє The New York Times. У Росії вже назвали появу такого перехоплювача "небезпечною проблемою".

Що відомо про F-Jet 80

F-Drones розробляє перехоплювач, який має протидіяти російським реактивним безпілотникам, зокрема "Герань-4" та "Герань-5".

У коментарі "Мілітарному" розробники розповіли, що планують оснастити апарат малогабаритним реактивним двигуном із тягою 8–10 кгс.

Вартість одного дрона має становити від 5 до 7 тисяч доларів. Низька ціна є однією з головних умов для налагодження масового виробництва.

F-Jet 80. Інфографіка: ШІ "Телеграф"

Для виявлення та переслідування повітряних цілей інженери планують використовувати штучний інтелект. За словами інженера-конструктора компанії, F-Jet 80 уже перехопив і знищив кілька цілей.

Дрон-перехоплювач F-Jet 80 від компанії F-Drones

Чому росЗМІ занепокоїлися українським дроном

Російські ЗМІ висловили побоювання щодо розробки F-Jet 80, назвавши її "небезпечною проблемою". Причина — поява відносно дешевого реактивного перехоплювача, призначеного для боротьби з російськими безпілотниками "Герань-4" та "Герань-5".

Особливе занепокоєння викликає вартість апарата, що може дозволити Україні налагодити його масове виробництво.

Російський реактивний ударний дрон "Герань-5"

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" повідомляв, що Росія використовує у війні проти України реактивні ударні безпілотники. Вони швидші за традиційні дрони-камікадзе з двигунами внутрішнього згоряння, тому їх складніше перехоплювати. Реактивний двигун має допомогти F-Jet 80 протидіяти таким цілям.