Дрон-вбивця "Гераней" вже налякав росіян: скільки він коштує і чим особливий (фото)
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Україна розробляє реактивний перехоплювач із ШІ
Українська компанія F-Drones розробляє реактивний дрон-перехоплювач F-Jet 80 для боротьби з російськими ударними безпілотниками.
Про розробку повідомляє The New York Times. У Росії вже назвали появу такого перехоплювача "небезпечною проблемою".
Що відомо про F-Jet 80
F-Drones розробляє перехоплювач, який має протидіяти російським реактивним безпілотникам, зокрема "Герань-4" та "Герань-5".
У коментарі "Мілітарному" розробники розповіли, що планують оснастити апарат малогабаритним реактивним двигуном із тягою 8–10 кгс.
Вартість одного дрона має становити від 5 до 7 тисяч доларів. Низька ціна є однією з головних умов для налагодження масового виробництва.
Для виявлення та переслідування повітряних цілей інженери планують використовувати штучний інтелект. За словами інженера-конструктора компанії, F-Jet 80 уже перехопив і знищив кілька цілей.
Чому росЗМІ занепокоїлися українським дроном
Російські ЗМІ висловили побоювання щодо розробки F-Jet 80, назвавши її "небезпечною проблемою". Причина — поява відносно дешевого реактивного перехоплювача, призначеного для боротьби з російськими безпілотниками "Герань-4" та "Герань-5".
Особливе занепокоєння викликає вартість апарата, що може дозволити Україні налагодити його масове виробництво.
Нагадаємо, що раніше "Телеграф" повідомляв, що Росія використовує у війні проти України реактивні ударні безпілотники. Вони швидші за традиційні дрони-камікадзе з двигунами внутрішнього згоряння, тому їх складніше перехоплювати. Реактивний двигун має допомогти F-Jet 80 протидіяти таким цілям.