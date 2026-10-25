Офіцер, експерт з питань інформаційних технологій Андрій Коваленко прокоментував скандал із глобальною супутниковою системою від американської компанії SpaceX Ілона Маска

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Хто б не стояв за ідеєю обмеження Starlink/Starshield для України — це штанга для США на майбутнє, оскільки вони виглядають тими, хто може не виконувати взяті зобовʼязання.

Послуги Starshield були оплачені через Foreign Military Sale, Starlink за контрактом, який профінансувала Польща. Тобто обмеження — це були не припинення допомоги, а невиконання зобов’язань.

Європа купує близько 60% імпортованої зброї у США. Довіра до США як гаранта безпеки напряму підживлює продажі американських компаній. Подібні рухи тільки знижують довіру і стимулюють створення власних систем. А це лише пришвидшить занепад США, як геополітичного лідера Заходу.

США продемонстрували, що гарантій немає, а навіть оплачені послуги можуть страждати від політичної волі.

Джерело — telegram-канал Андрія Коваленка