Толстанова: Для развития университетских стартапов нужна соответствующая инфраструктура

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Для превращения университетских научных разработок в стартапы исследователям нужны не только идеи, но и доступ к оборудованию, возможность тестировать свои разработки, профессиональные консультации и пространство для экспериментов.

Об этом заявила доктор биологических наук, профессор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Анна Толстанова в интервью брюссельскому изданию The Brussels Times.

"Университет не может просто сказать исследователям: "Коммерциализируйте свои разработки" – и ожидать, что появятся стартапы. Людям нужны место для проверки идеи, доступа к оборудованию и консультациям, а также возможность учиться на первых неудачах", – отметила Толстанова.

Как пример, она привела опыт КНУ, где при поддержке проекта Европейского института инноваций и технологий (EIT) были заложены основы университетской стартап-школы.

При реализации проекта КНУ также изучал опыт европейских партнеров. В частности, бельгийский VIVES University of Applied Sciences делился подходами к социальному предпринимательству, а немецкий OTH Regensburg – опыт создания физического инновационного хаба, где студенты могут пройти путь от идеи до первого рабочего прототипа.

По словам Толстановой, полученный опыт КНУ использовал для дальнейшего развития собственной инновационной инфраструктуры. Команды разных подразделений университета объединились и привлекли финансирование национальных проектов для развития мощностей в сфере современных оптических материалов, наноматериалов и создания фаблаб-лаборатории.

"Для меня именно так начинается коммерциализация: исследователям и студентам нужны команда, инструменты и пространство, чтобы проверить, может ли идея работать вне лаборатории", — подчеркнула Толстанова.