Трампу вона не подобається. Як насправді жити в Норвегії та чим вона не вгодила главі США

Американська публіка схвально сміялася, коли її президент обливав брудом чергову країну

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Президент США Дональд Трамп видав порцію образ на адресу Норвегії. Він облаяв цілу країну за те, що не отримав Нобелівську премію миру у 2025 і 2026 роках.

"Норвегія перетворилася на країну-**йно. Норвегія — відстій", — заявив Трамп на мітингу 25 жовтня під схвальний сміх публіки.

Американський президент чомусь переконаний, що заслуговує на Нобелівську премію миру. Однак Норвезький Нобелівський комітет два роки поспіль присуджує її іншим людям.

Через це Трамп, схоже, зненавидів Норвегію. Однак лауреатів обирає незалежний Норвезький Нобелівський комітет, а не уряд Норвегії. Тобто американський президент фактично звинувачує цілу країну в рішенні комітету.

Як насправді живе Норвегія

Норвегія – одна з найкомфортніших для життя країн світу. Там високі зарплати, якісна безкоштовна або субсидована медицина, сильна система освіти, соціальний захист і низький рівень злочинності. Крім того, в країні неймовірна природа.

Норвегія — заможна та стабільна країна, де люди мають високий рівень довіри до державних інституцій і загалом високу якість життя.

Проте життя в Норвегії дороге: хоча зарплати високі, житло, харчування та транспорт з'їдають велику частину бюджету. У 2025 році середній місячний заробіток до сплати податків становив 62 070 норвезьких крон (близько 6 650 доларів). За купівельною спроможністю доходів населення Норвегія близька до США, але все ж поступається їм.

Ціни у Норвегії

Продукти: Норвегія відома своїми високими цінами на продукти: це пояснюється значними податками та вартістю імпорту. Для родини з двох осіб місячний бюджет на продукти харчування може становити від до 600 євро (672 долари). М’ясо, молочні продукти та овочі у Норвегії значно дорожчі, ніж у сусідніх країнах. Проте риба, зокрема лосось, — дешевша.

Транспорт: У великих містах, таких як Осло та Берген, проїзний на місяць коштує близько 100 євро. Власне авто у Норвегії також недешеве задоволення через значні податки на паливо та дорожні збори.

Рівень життя у Норвегії та США

За оцінкою реального наявного доходу на одну людину за 2025 рік, Норвегія посіла четверте місце з показником 44 200 доларів на рік за паритетом купівельної спроможності. США очолили рейтинг із 45 600 доларами. Між ними – Люксембург і Швейцарія. Показник враховує прямі податки, соціальні виплати та інфляцію.

Для американців значними статтями витрат залишаються житло й охорона здоров’я. У Норвегії частину цих витрат бере на себе держава.

Раніше "Телеграф" розповідав, що дивна гримаса Трампа перед американцями потрапила на відео.