Майже 140 грн економії на кілограмі: в "АТБ" помітили знижку на популярні цукерки "Рошен"

На ціннику зазначена знижка 27%, а попередня вартість солодощів становила 500 грн за кіло

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У мережі супермаркетів "АТБ" цукерки Roshen продають зі відчутною знижкою 27%. Можна значно зекономити

Про вигідну пропозицію повідомила користувачка Threads під ніком svetlanka_77.09. Замість 500 грн за кілограм покупцям пропонують заплатити 360,90 грн, тож економія становить 139,10 грн на кожному кілограмі солодощів.

Цукерки Roshen у "АТБ" продають зі знижкою 27%

Заощадити можна й тим, хто не планує купувати цілий кілограм. Наприклад, 100 грамів цукерок за акційною ціною коштують 36,09 грн замість 50 грн, а за пів кілограма доведеться віддати 180,45 грн замість 250 грн. Таким чином, на купівлі 500 грамів можна зберегти 69,55 грн.

Тож тим, хто планував придбати солодощі до чаювання або просто поповнити домашні запаси, варто звернути увагу на цю пропозицію. Перед покупкою рекомендується перевірити актуальну ціну та наявність цукерок у найближчому магазині "АТБ".

Як повідомляв "Телеграф", у мережі "АТБ" три види вафель Roshen Roshetto масою 34 г коштують 9,90 грн замість 14,80 грн. Цукерки Roshen Galaretka продають по 202,50 грн за кілограм замість 280,99 грн. Інші знижки Roshen.