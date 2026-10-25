Про "червоні лінії", переговори та Олешки: головні заяви Зеленського з нового інтерв'ю

Глава держави вважає, що Україна рухаться в правильному напрямку та досягне миру

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Президент Володимир Зеленський розповів про дипломатичні зусилля України, гарантії безпеки від США та територіальні "червоні лінії". Також він прокоментував відновлення обміну розвіданими зі США та роботи Starlink в Україні.

Про це глава держави розповів в ексклюзивному інтерв’ю для ведучої "ТСН.Тиждень" Алли Мазур. Він детально розповів про перипетії дипломатичної боротьби, відносини зі США та перспективи завершення війни.

Президент розкрив деякі деталі зустрічі України, США та представників європейських країн в Осло, яка відбулась 20 жовтня. На його думку, вона була успішною, адже відновився обмін розвідданими зі США

"Розмова була продуктивна, предметна і я впевнений, що є результат. Ми сьогодні о 5:20 ми маємо результат. У нас розвідка early warning, так, розвідка щодо ударів балістикою Росією по Україні. Вона працює сьогодні. Вона працює стовідсотково. І сьогодні, вперше за цей довгий час такого емоційного діалогу між нами і американцями у нас повернувся до роботи Starlink. Сьогодні о 5:20 старлінки працювали, почали працювати 420 км. Це нова швидкість після обмежень у 100 миль. Скажімо так, ми маємо правильний результат. Ми вийшли з тим, що ми отримали назад те, що нам потрібно. І військові сьогодні вітали один одного, що всі щасливі, що це повернулось. Це одна з частин наших розмов в Осло", — сказав Зеленський.

Він додав, що перемовини в Норвегії супроводжувались трьома викликами. Це дефіцит ППО, це обмеження Starlink і обмеження обміну розвідданими з боку Сполучених Штатів Америки.

"І тому я сьогодні констатую, вдячний американцям, нашій команді, що два питання щодо розвідки на сьогодні знято. У нас залишається питання ППО", — сказав Зеленський.

Ще одним позитивним результатом зустрічі в Осло він назвав попередню домовленість про підготовку до зустрічі між Україною, США та Росією. За його словами, зустріч делегацій для її підготовки запланована на листопад.

"Ми поговорили з американцями і американці поїхали в Санкт-Петербург і домовились, що дві сторони війни, я маю на увазі Росія і Україна, готові до тристоронньої зустрічі на якійсь території. Обговорювали Абу-Дабі. Це може бути і не Близький Схід, це може бути і Європа, та чи інша столиця. Але ми домовились і підтвердження від американців, що їм також підтвердив Путін, це що в листопаді буде зустріч наших груп в тристоронньому форматі Америка, Росія і Україна. Ну, безумовно, для нас дуже важливо, щоб була і Європа. Ми вважаємо, що найважливіше, щоб тристороння зустріч мала результат. І для нас важливіший результат — це можливість зустрічі в тристоронньому форматі на рівні лідерів, а також можливість підняття питання, як енергетичне припинення вогню або припинення вогню на морі для того, щоби можна було експортувати зерно, імпортувати ті речі, які потрібні Україні для життя, а експорт потрібен для грошей наповнювати наш бюджет", — розповів президент.

Володимир Зеленський. Фото ОПУ

За його словами, також обговорювались питання обміну полоненими. Адже Україна прагне, щоб цей процес продовжувався.

"Вчора у нас був обмін. Я дуже радий, що наші воїни повернулися додому. Але безумовно це достатньо великий обмін, але це не обмін поки що всіх на всіх. Для цього потрібна зустріч лідерів", — наголосив Зеленський.

Він пояснив, що Стів Віткофф після зустрічі в Осло відправився до Санкт-Петербурга, де зустрівся з Володимиром Путіним та представив йому деякі напрацювання щодо припинення війни. Зокрема і відносно гарантій безпеки для України.

"Я не буду про це говорити детально, тому що є такі домовленості з американцями, але з усім тим позиція зрозуміла. Наші гарантії безпеки — це наші гарантії безпеки. Вони не можуть бути надиктовані російською стороною. Обмеження нашої армії і нейтральність України не обговорюється. Питання території. Це червона лінія, яка може обговорюватись виключно на рівні лідерів. Це питання, як американці говорять англійською, swap the territories, а вони давно піднімають це питання. Всі повинні зрозуміти. Перше, ми нічого ні на що не міняємо. Ми готові до обговорення, якщо територіального питання, то на рівні лідерів, а інших питань, на рівні технічних груп", — пояснив президент.

Зеленський наголосив, що гарантії безпеки Україні повинні бути закріплені на законодавчому рівні країнами-гарантами. Зокрема Конгресом США.

"Тут питання не просто в домовленості між президентом України і президентом Сполучених Штатів Америки. Повинне затвердження бути legal binding security guarantees, тобто Конгрес. Конгрес повинен проголосувати гарантії безпеки, якщо це двосторонні гарантії безпеки України та США", — розповів Зеленський.

Він наголосив, що Україні потрібно ще 70 млрд доларів на наступний рік. Це на додачу до 45 млрд, які вже отримані.

"Ми говоримо про 70 плюс ті 45, які вже є. Тобто ми отримали, я вважаю, ми детально все проговорили і лідери розуміють, що нам це потрібно. Я бачу позитивний сигнал і нам без цього неможливо. Просто це така задача, яку треба виконати і все", — наголосив президент.

Він також прокоментував ситуацію в окупованих росіянами Олешках Херсонської області. За його словами, там все дуже заміновано і росіяни ніколи не підуть на те, щоб відпустити всіх жителів міста на підконтрольну Україні територію.

"Росія замінувала там дороги. Ми це бачили, як люди намагаються виїхати з Олешок і підриваються. Руські повинні розмінувати дороги. Ми повинні це побачити і там попрацювати над цим. І там, я думаю, принаймні, омбудсмен від мене отримав відповідне завдання. Ми поговорили і зі службою безпеки, і з військовими. Нам потрібно, щоб нам дали сигнал, що і яка може бути евакуація. Ще ми бачимо евакуацію громадян. Безумовно, якщо розмінують дороги, вони люди просто підуть", — наголосив Зеленський.

Раніше "Телеграф" розповідав, що у Путіна дивно назвали майбутні переговори з Україною.