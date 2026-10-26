Тепер дітям платитимуть за домашні справи: як працює нова фішка "Монобанку" (фото)

Батьки можуть призначати винагороду за домашні справи та переказувати її на картку після перевірки результату

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Для дитячих карток mono з’явилися завдання з грошовою винагородою. Батьки встановлюють, що потрібно зробити, скільки дитина за це отримає та до якого терміну має впоратися. Тепер домовленість "винесеш сміття – дам сотню" можна оформити в застосунку.

Про це повідомив співзасновник "моно" Олег Гороховський.

Створене завдання дитина бачить у себе. Коли справу зроблено, вона натискає "Місію виконано". Після цього черга батьків – перевірити результат. Наприклад, переконатися, що пакет зі сміттям справді винесли, а не просто переставили в коридор.

Коли батьки підтверджують виконання, гроші надходять на дитячу картку. Самого натискання кнопки для виплати недостатньо: останнє слово залишається за тим, хто перевіряє зроблене.

Водночас після виконання завдання змінити його умови вже не вийде. Батьки можуть тільки погодити виплату або відхилити результат. Тож переписати домовленість, коли дитина вже виконала свою частину, не можна.

Як у mono працюватиме оплата завдань для дітей. Фото: Телеграф

Створювати завдання можуть обоє батьків, і кожен має власний список. Якщо дедлайн минув, незавершена справа не зникає: прострочені завдання залишаються видимими й нагадують про себе.

У застосунку mono батьки можуть призначати дітям завдання з грошовою винагородою

Раніше "Телеграф" також розповідав, чому сотні тисяч українців потрапляють до банківських "чорних списків" без рішення суду та належних доказів.