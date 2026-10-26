Тепер дітям платитимуть за домашні справи: як працює нова фішка "Монобанку" (фото)
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Батьки можуть призначати винагороду за домашні справи та переказувати її на картку після перевірки результату
Для дитячих карток mono з’явилися завдання з грошовою винагородою. Батьки встановлюють, що потрібно зробити, скільки дитина за це отримає та до якого терміну має впоратися. Тепер домовленість "винесеш сміття – дам сотню" можна оформити в застосунку.
Про це повідомив співзасновник "моно" Олег Гороховський.
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Створене завдання дитина бачить у себе. Коли справу зроблено, вона натискає "Місію виконано". Після цього черга батьків – перевірити результат. Наприклад, переконатися, що пакет зі сміттям справді винесли, а не просто переставили в коридор.
Коли батьки підтверджують виконання, гроші надходять на дитячу картку. Самого натискання кнопки для виплати недостатньо: останнє слово залишається за тим, хто перевіряє зроблене.
Водночас після виконання завдання змінити його умови вже не вийде. Батьки можуть тільки погодити виплату або відхилити результат. Тож переписати домовленість, коли дитина вже виконала свою частину, не можна.
Створювати завдання можуть обоє батьків, і кожен має власний список. Якщо дедлайн минув, незавершена справа не зникає: прострочені завдання залишаються видимими й нагадують про себе.
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