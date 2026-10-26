Трамп розглядає Орбана на дуже престижну посаду: як може посилитися його вплив

Вашингтон, за даними ЗМІ, веде переговори щодо підтримки Орбана з Москвою та Пекіном

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Адміністрація Дональда Трампа запропонувала колишньому прем’єр-міністру Угорщини Віктору Орбану поборотися за посаду генерального секретаря ООН як спільному кандидату США, Росії та Китаю.

Про це з посиланням на джерела у трьох країнах повідомляє The Wall Street Journal. Остаточного рішення ще не ухвалили. У разі призначення Орбан матиме міжнародну трибуну, адміністративні важелі й роль посередника в конфліктах. Його повноваження, однак, обмежуватимуть рішення держав-членів.

Як Вашингтон планує провести кандидатуру Орбана

Американські посадовці самі запропонували Орбану висунути свою кандидатуру. Він зацікавився, але не хоче вступати в боротьбу, не маючи впевненості в перемозі. Після попередніх переговорів із Москвою та Пекіном Вашингтон розраховує на їхню підтримку. Трамп і віцепрезидент Джей Ді Венс, як очікується, оголосять про підтримку кандидатури після проміжних виборів у США.

За оцінкою одного з посадовців США, Орбан гарантовано отримає вісім голосів Ради Безпеки, а потенційно – десять. Щоб рекомендувати кандидата, потрібні щонайменше дев’ять голосів із п’ятнадцяти й відсутність вето з боку будь-якого з п’яти постійних членів. Після цього генерального секретаря призначає Генеральна Асамблея, пояснює Центр міжнародного співробітництва Нью-Йоркського університету. Отже, самої підтримки трьох держав для проходження процедури недостатньо.

У Вашингтоні прихильники плану роблять ставку на політичний характер Орбана. "Орбан має правильну ідеологію, знає, як здійснювати владу у ворожому середовищі, і його не залякають укорінені еліти Тертл-Бей", – заявив посадовець Держдепартаменту США, маючи на увазі середовище штаб-квартири ООН.

Чинний генсек ООН Антоніу Ґутерриш та президент РФ Володимир Путін/ Фото: Anadolu Ajansı

На що Орбан впливатиме на чолі ООН

Посада генерального секретаря залишає простір для політичної ініціативи. Генсек консультується зі світовими лідерами, бере участь у засіданнях органів ООН, здійснює міжнародні поїздки та щороку представляє доповідь про роботу організації й пріоритети на майбутнє. Для Орбана це означатиме постійний доступ до керівників держав і можливість впливати на те, яким проблемам приділятимуть публічну увагу.

"Статут також уповноважує генерального секретаря доводити до відома Ради Безпеки будь-які питання, які, на його думку, можуть загрожувати підтриманню міжнародного миру й безпеки", – пояснює ООН в описі повноважень свого очільника.

Ще один важіль – посередництво, або "добрі послуги". Це публічні й конфіденційні кроки, покликані запобігти міжнародним спорам, їхній ескалації чи розширенню. Політичні погляди нового генсека матимуть тут практичне значення: вони впливатимуть на вибір співрозмовників, дипломатичні акценти й пропозиції щодо врегулювання. Якщо посередництво залежатиме від інтересів держав, які підтримали кандидата, це може підірвати довіру до нього.

Де закінчуються повноваження генерального секретаря

Генсек також має значний адміністративний вплив: він очолює Координаційну раду керівників системи ООН. До неї входять очільники фондів, програм і спеціалізованих установ, які узгоджують управлінські та інші робочі питання. Це дає змогу впливати на координацію системи, але генсек має діяти в межах Статуту й доручень органів організації.

Рада Безпеки, Генеральна Асамблея, Економічна і Соціальна Рада та інші органи доручають йому відповідні завдання. Держави, від яких залежить призначення, і надалі можуть обмежувати його діяльність. Тож наслідки залежатимуть від того, як Орбан використає дипломатичну ініціативу й адміністративну роль і яку підтримку матиме серед членів ООН.

"Він повинен також підтримувати цінності й моральний авторитет Організації Об’єднаних Націй та виступати й діяти на захист миру, навіть час від часу ризикуючи оскаржувати думки цих держав-членів або не погоджуватися з ними", – наголошує ООН у поясненні ролі генерального секретаря.

Як повідомляв "Телеграф", перед парламентськими виборами в Угорщині країну відвідав віцепрезидент США Джей Ді Венс і підтримав прем’єр-міністра Віктора Орбана. Мав Орбан підтримку і з боку Росії, що, втім не вберегло його від карколомної поразки на виборах.