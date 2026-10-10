"Путін живе в ілюзіях". Чи можливе енергетичне перемир'я з Росією

Кремль не відмовиться від енергетичного терору, а російське суспільство має відчути його наслідки

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Народний депутат від "Слуги народу", член парламентського комітету з питань енергетики Сергій Нагорняк не вірить у можливість енергетичного перемир'я з Росією перед зимою. Усе через те, що президент РФ Володимир Путін розраховує досягти своїх цілей, хибно оцінюючи ситуацію.

Про це Нагорняк розповів в інтерв'ю "Телеграфу". Детальніше читайте в матеріалі: "По 16 годин без світла не буде, – Нагорняк про реальний сценарій на зиму і чому Путін не піде на "енергетичний мир".

Чому Нагорняк не вірить у перемир'я

За словами депутата, Путіну, ймовірно, доповідають про успіхи енергетичного терору проти України, але водночас переконують, що українські військові не зможуть завдати російській енергетиці серйозної шкоди. Нагорняк вважає, що оточення російського президента боїться говорити йому правду, а можливо, і саме не до кінця розуміє ситуацію в Україні.

"Я не вірю в енергетичне перемир’я! Путіну, його оточення, скоріш за все, доповідає про можливі потенційні успіхи енергетичного терору України. І водночас вони його водять в оману стосовно того, що ЗСУ не здатні створити особливих наслідків, катастрофічних наслідків для енергетики Росії", – сказав Сергій Нагорняк.

Сергій Нагорняк

Через ці доповіді Путін, за оцінкою депутата, продовжує жити в ілюзіях і вважати, що зможе досягти поставлених цілей. Сам Нагорняк очікує, що Росія спробує знову тероризувати Україну прийдешньої зими.

Депутат закликав відповідати дзеркально

Нагорняк висловив сподівання, що у Збройних сил України вистачить сил і засобів, аби показати: в енергетичному протистоянні можна діяти в обидва боки. При цьому він наголосив, що йдеться не лише про удари по російських нафтопереробних заводах.

"Удари по НПЗ прямо не дають мешканцям Москви і Санкт-Петербурга відчуття того енергетичного терору, в якому живе Україна. Я думаю, що потрібно дзеркально робити те, що роблять вони. Щоб жителі цих російських міст відчули на собі те, що відчували кияни минулої зими", – заявив депутат.

На думку Нагорняка, жителі російських міст мають відчути наслідки атак, яких зазнає Україна. Він вважає, що це може вплинути на настрої в російському суспільстві.

"Ми маємо діяти дзеркально. Вони мають на собі відчувати весь той терор, який вони нам роблять в Україні. І тоді, я думаю, настрої в російському суспільстві будуть змінюватися", – сказав Сергій Нагорняк.

Наслідки мають відчути російські чиновники

Окремо депутат згадав Москву, де мешкає багато посадовців. За його словами, відключення опалення навіть на кілька днів узимку було б для них неприємним досвідом.

"Якщо вони залишаться без теплопостачання взимку на два-три дні, їм буде дуже неприємно. Вони мають відчути на своїй шкірі всі ці наслідки!", – заявив Нагорняк.

Як повідомляв "Телеграф", після кількох місяців перегляду плану захисту енергетики Київ у серпні отримав схвалення РНБО щодо оновленого документа. Заявлену потребу в ньому скоротили приблизно з 67 до 37 млрд грн – докладніше про перегляд плану. За оцінкою джерел у КМДА, без енергетичного перемир'я більшість жителів столиці може залишитися без опалення, а пошкодження одного великого джерела тепла здатне позбавити його значну частину міста.