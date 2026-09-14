Скільки протримається можливе "енергетичне перемир'я" між Україною та Росією: ШІ оцінив

Нейромережа проаналізувала ймовірність домовленостей між Росією та Україною

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Президент США Дональд Трамп заявив, що між Україною та Росією буде діяти "енергетичне перемир'я". Своєю чергою, президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна запропонувала партнерам забезпечити таку домовленість з Росією, яка зупинить знищення критичної інфраструктури.

Проте яка вірогідність того, що ці домовленості будуть дотримуватись та яка вірогідність, що вони будуть тривалими? Про це "Телеграф" запитав у штучного інтелекту ChatGPT

Що сказав Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна й Росія домовились про енергетичне перемир’я. Про це він повідомив у соцмережі Truth Social. За словами американського президента, між Києвом та Москвою є відповідна домовленість про відмову від атак на енергетичну інфраструктуру.

"Україна погодилася не бити по російських енергетичних цілях. Росія погодилася зробити те саме!" — написав Трамп.

Пост Дональда Трампа

Що сказав Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна запропонувала партнерам забезпечити домовленість, яка зупинить знищення критичної інфраструктури з боку Росії. Проте він не впевнений, що росіяни дотримаються таких угод.

"Продовольство, енергетика та інші елементи базового гарантування життя повинні бути під захистом, і російські удари направлені передусім проти цього. Щодня мішенями стають українські об’єкти енергетики, портова інфраструктура, логістика, навіть склади з продовольством і фармацевтикою. Україна не впевнена, що Росія має бажання дотримуватись будь-якої домовленості", — зазначив Зеленський.

Він наголосив, якщо партнери готові забезпечити реальне бажання Росії не бити по українській електриці, інших наших енергетичних об’єктах, критичній інфраструктурі, продовольству, то Україна готова забезпечити дзеркальність таких дій.

"Щоб це було надійно, довгостроково й мало реальний ефект для життя людей, а не зірвалось після того, як росіяни проведуть свої "вибори" й отримають саме на цей час послаблення напруги щодо бензину й дизелю. Війну треба закінчувати. І деескалаційний крок щодо критичної інфраструктури може бути першим кроком до миру. Очікуємо від партнерів конкретики", — підкреслив Зеленський.

Володимир Зеленський

Як ШІ оцінює ймовірність дотримання перемир'я?

Нейромережа зазначила, якщо оцінювати саме ймовірність того, що домовленості про припинення ударів реально будуть дотримуватись, а не просто протримається кілька днів, оцінюється приблизно в 35–45%. Середня оцінка ШІ – близько 40%.

Також штучний інтелект пояснив свою логіку. Він вказав, чому не оцінює цю домовленість вище:

Поки що це фактично заява Трампа, а не публічно підтверджена сторонами угода. Україна та Росія офіційно його не підтвердили.

Навіть якщо політичної домовленості дійсно досягнуто, залишається проблема з трактуванням поняття "енергетичні об'єкти". Це можуть бути НПЗ, нафтобази, газова інфраструктура, електростанції, підстанції, об'єкти, які одночасно обслуговують військову інфраструктуру тощо.

Для України російська нафтопереробка та паливна інфраструктура безпосередньо пов'язані зі здатністю Росії вести війну. Тому відмовитись від таких ударів Києву значно складніше, ніж зробити простий "жесту доброї волі".

Для Росії ситуація не така. Російські терористичні удари мають на меті залякування населення. При цьому Москва може виправдовувати такі удари тим, що б'є по "військовому об'єкту".

А найголовніше те, що немає будь-якого механізму покарання за порушення перемир'я.

Нейромережа також розділила ймовірність дотримання перемир'я по термінах. Зокрема:

Перші 1-2 тижні — 60-70%.

1 місяць — 50-55%.

3 місяці — 35-40%.

6 місяців — 20-30%.

Повний зимовий період без серйозних порушень — 15–25%.

Ймовірність дотримання енергетичного перемир'я. Інфографіка ШІ/"Телеграф"

"Сценарій не такий песимістичний на початку. І, якщо за словами Трампа дійсно стоїть домовленість, ймовірно, сторони якийсь час будуть її дотримуватись. Особливо зараз, коли США дуже зацікавлені в зниженні цін на дизель і Трамп публічно тисне на Київ. Адже напередодні він прямо закликав Зеленського припинити удари по російських НПЗ", — зазначила нейромережа.

Водночас ШІ наголошує, що контекст для такої угоди одночасно збільшує та зменшує шанси на її заключення. Збільшує тому, що США зацікавлені в результаті через стрибок цін на дизель. Зменшує — бо сама війна зараз дуже інтенсивна, а російські удари продовжуються, зокрема, по енергетичній інфраструктурі України.

Як в Україні відреагували на ймовірне "енергетичне перемир'я"?

Український журналіст Денис Казанський зазначив, що анонсоване Трампом енергетичне перемирʼя (якщо воно дійсно є) протримається рівно до виборів у США — до початку листопада. Щоб Трамп міг подати це як своє досягнення.

"Потім Росія його порушить і почне обстріли знову. В принципі, вона і так зараз не наносить масованих ударів по нашій енергетиці, а чекає холодів", — написав Казанський.

Миколаївський Ваньок написав, що інформацію щодо "енергетичного договірнячка" ні підтвердити, ні спростувати поки що не може. Оскільки росіяни вночі били по українській енергетиці.

"У нас поки що без змін — крайні удари по наших підстанціях були сьогодні вночі. Думаю наші вийдуть з комунікацією якщо буде конкретика", — написав він.

Раніше "Телеграф" розповідав, чому Дональд Трамп намагається зупинити удари по НПЗ Росії.