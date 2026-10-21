Продавали далеко за океан: таку легендарну "Таврію" ви ще не бачили (відео)

Раніше запорізька "Таврія" була однією з найвідоміших вітчизняних малолітражок.

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Багато років тому запорізький автомобіль "Таврія" просували не лише в Україні, а й за її межами. Спеціальну рекламу було створено навіть для аргентинського ринку.

Telegram-канал "Это Запорожьей" опублікував архівні кадри із презентацією цієї машини.

У ролику дівчина представляє авто іспанською мовою.

"Таврія" продавалася у різних країнах

Запорізька "Таврія" на той час була однією з найвідоміших вітчизняних малолітражок. Випускали машину на Запорізькому автозаводі. Завдяки компактному розміру та відносно простій конструкції авто ставало помітним серед бюджетних машин свого часу.

"Таврія" всередині

Цю машину експортували приблизно до 15 країн Європи та Південної Америки. Серед ринків, на яких представляли "Таврію", були Франція, Бельгія, Велика Британія, Греція, Італія, Єгипет, Колумбія та Чилі.

При цьому авто адаптували під вимоги країн. Наприклад, для Великій Британії випускали версію з правим розташуванням керма.

"Таврія" ззаду

Як "Таврію" просували за кордоном

Для виходу іноземні ринки недостатньо було просто поставити машину продаж. Виробнику необхідно було ознайомити потенційних окупців з особливостями моделі.

Сьогодні подібні архівні рекламні матеріали становлять інтерес як частину історії українського автопрому. Вони — як яскраве те, що продукція запорізького підприємства була відома не лише на внутрішньому ринку, а й за межами України.

Водночас, слід розуміти, що факт рекламної кампанії не говорить про те, що запорізька "Таврія" займала значну частину місцевого ринку.

Характеристики "Таврії". Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Якою була "Таврія"

Автомобіль ЗАЗ-1102 "Таврія" став основою для цілої лінійки автомобілів, що є як безпосередньо модифікацією базової моделі (понад 40 різних варіантів), так і самостійними моделями на її платформі, як то: "п’ятидверний ліфтбек" ЗАЗ-1103 "Славута", "п’ятидверний" пікап ЗАЗ-11055 "Pick-Up".

Серійно випускалася на Запорізькому автомобільному заводі з 18 листопада 1987 до 2007 року, а моделі на її платформі вироблялися до початку 2011 року.

ЗАЗ-1102 Таврія. Фото: Вікіпедія

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яке авто підійде людям похилого віку.