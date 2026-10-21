Продавали далеко за океан: такой легендарную "Таврию" вы еще не видели (видео)

Раньше запорожская "Таврия" являлась одной из наиболее известных отечественных малолитражек

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Много лет назад запорожский автомобиль "Таврия" продвигали на только в Украине, но и за ее пределами. Специальная реклама была создана даже для аргентинского рынка.

Telegram-канал "Это Запорожье" опубликовал архивные кадры с презентацией этой машины.

В ролике девушка представляет авто на испанском языке.

"Таврия" продавалась в разных странах

Запорожская "Таврия" в те времена являлась одной из наиболее известных отечественных малолитражек. Выпускали машину на Запорожском автомобильном заводе. Благодаря компактному размеру и относительно простой конструкции авто становилось заметным среди бюджетных машин своего времени.

"Таврия" внутри

Эту машину экспортировали примерно в 15 стран Европы и Южной Америки. Среди рынков, на которых представляли "Таврию", были Франция, Бельгия, Великобритания, Греция, Италия, Египет, Колумбия и Чили.

При этом, авто адаптировали под требования стран. К примеру, для Великобритании выпускали версию с правым расположением руля.

"Таврия" сзади

Как "Таврию" продвигали за границей

Для выхода на иностранные рынки недостаточно было просто поставить машину на продажу. Производителю необходимо было ознакомить потенциальных окупателей с особенностями модели.

Сегодня подобные архивные рекламные материалы представляют интерес как часть истории украинского автопрома. Они — как яркий того, что продукция запорожского предприятия была известна не только на внутреннем рынке, но и за пределами Украины.

В то же время следует понимать, что факт рекламной кампании не говорит о том, что запорожская "Таврия" занимала значительную часть местного рынка.

Характеристики "Таврии". Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Какой была "Таврия"

Автомобиль ЗАЗ-1102 "Таврия" стал основой для целой линейки автомобилей, представляющих собой как непосредственно модификации базовой модели (более 40 различных вариантов), так и самостоятельные модели на её платформе, как то: "пятидверный лифтбек" ЗАЗ-1103 "Славута", "пятидверный универсал" ЗАЗ-1105 "Дана" и коммерческий пикап ЗАЗ-11055 "Pick-Up".

Серийно выпускалась на Запорожском автомобильном заводе с 18 ноября 1987 по 2007 год, а модели на её платформе производились до начала 2011 года.

ЗАЗ-1102 Таврия. Фото: Википедия

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какое авто подойдет пожилым людям.