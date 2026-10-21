Укр

Продавали далеко за океан: такой легендарную "Таврию" вы еще не видели (видео)

Автор
Анастасия Мокрик
Дата публикации
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Авто было популярным за пределами Украины
Авто было популярным за пределами Украины. Фото Коллаж "Телеграфа"

Раньше запорожская "Таврия" являлась одной из наиболее известных отечественных малолитражек

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Много лет назад запорожский автомобиль "Таврия" продвигали на только в Украине, но и за ее пределами. Специальная реклама была создана даже для аргентинского рынка.

Telegram-канал "Это Запорожье" опубликовал архивные кадры с презентацией этой машины.

В ролике девушка представляет авто на испанском языке.

"Таврия" продавалась в разных странах

Запорожская "Таврия" в те времена являлась одной из наиболее известных отечественных малолитражек. Выпускали машину на Запорожском автомобильном заводе. Благодаря компактному размеру и относительно простой конструкции авто становилось заметным среди бюджетных машин своего времени.

Как выглядит машина Таврия
"Таврия" внутри

Эту машину экспортировали примерно в 15 стран Европы и Южной Америки. Среди рынков, на которых представляли "Таврию", были Франция, Бельгия, Великобритания, Греция, Италия, Египет, Колумбия и Чили.

При этом, авто адаптировали под требования стран. К примеру, для Великобритании выпускали версию с правым расположением руля.

Как выглядит Таврия
"Таврия" сзади

Как "Таврию" продвигали за границей

Для выхода на иностранные рынки недостаточно было просто поставить машину на продажу. Производителю необходимо было ознакомить потенциальных окупателей с особенностями модели.

Сегодня подобные архивные рекламные материалы представляют интерес как часть истории украинского автопрома. Они — как яркий того, что продукция запорожского предприятия была известна не только на внутреннем рынке, но и за пределами Украины.

В то же время следует понимать, что факт рекламной кампании не говорит о том, что запорожская "Таврия" занимала значительную часть местного рынка.

Какие характеристики у машины Таврия
Характеристики "Таврии". Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Какой была "Таврия"

Автомобиль ЗАЗ-1102 "Таврия" стал основой для целой линейки автомобилей, представляющих собой как непосредственно модификации базовой модели (более 40 различных вариантов), так и самостоятельные модели на её платформе, как то: "пятидверный лифтбек" ЗАЗ-1103 "Славута", "пятидверный универсал" ЗАЗ-1105 "Дана" и коммерческий пикап ЗАЗ-11055 "Pick-Up".

Серийно выпускалась на Запорожском автомобильном заводе с 18 ноября 1987 по 2007 год, а модели на её платформе производились до начала 2011 года.

Как выглядит машина Таврия
ЗАЗ-1102 Таврия. Фото: Википедия

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какое авто подойдет пожилым людям.

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#Таврия #Реклама #Аргентина #Машина #Характеристики