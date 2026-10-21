Голова НБУ Андрій Пишний має подати у відставку — нардеп
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На думку депутата, заява на звільнення буде правильним кроком для очільника Нацбанку
Народний депутат Ярослав Железняк ("Голос") заявив, що голові Національного банку Андрію Пишному варто самому подати заяву про відставку. Заява пролунала в середу, 21 жовтня, на тлі обшуків, які детективи НАБУ проводять у приміщенні Нацбанку.
"Про те, що відносно скоро буде підозра голові НБУ, не те що є секретом. Як мінімум були два кейси, де активно це обговорювалось (якщо ви слідкували за роботою нашої ТСК, то здогадались). Але Нацбанк — це дуже важлива інституція, де процедура звільнення зараз прописана так, щоб мінімізувати будь-який політичний вплив та тиск. Тож правильно зараз буде побачити заяву про власну відставку від голови НБУ Андрія Пишного", — зазначив депутат в своєму телеграм-каналі.
За його словами, у такому разі Верховна Рада зможе розглянути заяву вже в понеділок, 26 жовтня.
Обшуки в Нацбанку
У НБУ підтвердили проведення слідчих дій. У відповідь на запити медіа регулятор повідомив, що детективи НАБУ за процесуального керівництва САП проводять обшуки у приміщенні Національного банку та за місцем проживання одного зі співробітників.
"Жодна особа не затримувалася, про підозру не повідомляли. Слідчі дії санкціоновані й здійснюються відповідно до чинного законодавства. Інші деталі не розголошуються для збереження таємниці досудового розслідування", — йдеться в заяві НБУ.
У Нацбанку додали, що продовжують працювати в штатному режимі, а додаткові пояснення нададуть після завершення процесуальних дій.
Що відомо про підстави
За інформацією ЗМІ з посиланням на джерела, обшуки пов'язані з двома кейсами — заводом "Карпатнафтохім" та керуванням "Сенс Банком" сторонніми особами. В обох епізодах фігурує Василь Веселий, якого, за свідченням ексголови наглядової ради "Сенс Банку", у банк привів саме голова НБУ.
Офіційно НАБУ та САП ці дані не коментували.
Хто виконуватиме обов'язки
У разі відставки Пишного обов'язки голови НБУ виконуватиме перший заступник голови Сергій Ніколайчук. Його також називають одним із кандидатів на постійну посаду.
Передісторія
Вимога про відставку Пишного лунає не вперше. У серпні цього року її висунув голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу"). Приводом став скандал навколо схеми відмивання грошей у "Сенс Банку", викритої НАБУ під час операції "Форрест Гамп".