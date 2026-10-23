Принципи захисту гравців: Роман Балашов про те, як індустрія вибудовує довіру до бренду

Компанія чітко розподіляє відповідальність між автоматизованим процесом та людьми

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Довіра до бренду в індустрії залежить від того, наскільки помітною компанія робить відповідальну гру. На цьому наголошує Роман Балашов, CEO та власник ТОВ "СІТІКОД" (бренд BETON).

За його словами, у компанії принципи захисту гравців роблять помітною частиною щоденної роботи, пише видання РБК-Україна.

Практика захисту гравця

Серед інструментів, які BETON пропонує користувачам, найбільший попит мають паузи cool-off від 24 годин до місяця та добові ліміти, які люди встановлюють самостійно.

Водночас захист гравця бренд вибудовує на чіткому розподілі відповідальності між автоматизацією та людьми.

"Автоматизація бере на себе технічний і правовий бар'єр, тобто унеможливлює допуск до гри для тих, кому це заборонено законом. Служба підтримки аналізує контекст, зважаючи на емоційний стан користувача й маркери фрустрації", — розповідає Роман Балашов.

Якщо виявляється потенційна проблема, фахівці надають роз'яснення, допомагають встановити паузу або самі ініціюють блокування акаунта без права поновлення.

Технології протидії шахрайству

За словами Романа Балашова, Anti-Fraud команда BETON аналізує реальні шахрайські патерни й створює на їхній основі формули для системи.

"Наша мета полягає у створенні автоматизованої ризик-системи нового покоління, де первинне виявлення складних аномалій бере на себе AI, тоді як за людиною залишається ухвалення зважених рішень з урахуванням етики та процедур", — каже він.

Цьогоріч вийшло дослідження 5WPR Sports Betting & Online Gaming Public Trust Index 2026 про довіру до брендів у сфері спортивних ставок та онлайн-гемблінгу. Воно охопило 25 найбільших операторів США. Згідно з ним, 71% активних гравців місцевого ринку не можуть пригадати жодного конкретного повідомлення про відповідальну гру від свого оператора. Середня помітність таких повідомлень становить 28 балів зі 100. Публічну видимість керівників американських компаній на цю тему оцінили у 29 балів зі 100. Відповідно до аналітики, оператори у США, які говорять про відповідальну гру помітно, мають сильнішу тональність публікацій і рідше стикаються з реактивними кризовими циклами.

"Дослідження описує американський ринок, проте його висновки варті уваги й для українського ринку. Довіра до бренду виростає з того, що людина може побачити на власні очі", — підсумував CEO BETON Роман Балашов.