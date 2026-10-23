Принципы защиты игроков: Роман Балашов о том, как индустрия выстраивает доверие к бренду

Компания четко распределяет ответственность между автоматизированным процессом и людьми

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Доверие к бренду в индустрии зависит от того, насколько заметно компания демонстрирует ответственную игру. Об этом говорит Роман Балашов, CEO и владелец ООО "СІТІКОД" (бренд BETON).

По его словам, в компании принципы защиты игроков делают заметной частью ежедневной работы, пишет издание РБК-Украина.

Практика защиты игрока

Среди инструментов, которые BETON предлагает пользователям, наибольшим спросом пользуются паузы cool-off продолжительностью от 24 часов до месяца и суточные лимиты, которые люди устанавливают самостоятельно.

При этом бренд выстраивает защиту игрока на четком распределении ответственности между автоматизацией и людьми.

"Автоматизация берет на себя технический и правовой барьер, то есть исключает допуск к игре для тех, кому это запрещено законом. Служба поддержки анализирует контекст, учитывая эмоциональное состояние пользователя и признаки фрустрации", – рассказывает Роман Балашов.

Если выявляется потенциальная проблема, специалисты дают разъяснения, помогают установить паузу или сами инициируют блокировку аккаунта без права восстановления.

Технологии противодействия мошенничеству

По словам Романа Балашова, команда Anti-Fraud BETON анализирует реальные мошеннические схемы и на их основе создает формулы для системы.

"Наша цель – создать автоматизированную систему оценки рисков нового поколения, в которой первичное выявление сложных аномалий берет на себя AI, а за человеком остается принятие взвешенных решений с учетом этики и процедур", – говорит он.

В этом году вышло исследование 5WPR Sports Betting & Online Gaming Public Trust Index 2026 о доверии к брендам в сфере спортивных ставок и онлайн-гемблинга. В исследовании приняли участие 25 крупнейших операторов США. Согласно его данным, 71% активных игроков местного рынка не могут вспомнить ни одного конкретного сообщения об ответственной игре от своего оператора. Средняя заметность таких сообщений составляет 28 баллов из 100. Публичную заметность руководителей американских компаний в этой теме оценили в 29 баллов из 100. Согласно аналитическим данным, операторы в США, которые заметно говорят об ответственной игре, добиваются более благоприятного тона публикаций и реже сталкиваются с реактивными кризисными циклами.

"Исследование описывает американский рынок, однако его выводы заслуживают внимания и на украинском рынке. Доверие к бренду возникает благодаря тому, что человек может увидеть собственными глазами", – подытожил CEO BETON Роман Балашов.