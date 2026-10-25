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Скромність генерала вражає: який годинник носить головнокомандувач ЗСУ Драпатий

Автор
Михайло Корнілов
Дата публікації
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Головком обрав надійний та практичний хронометр
Головком обрав надійний та практичний хронометр. Фото Getty Images

Ця модель має покращене підсвічування

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Генерал-майор, головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий носить недорогий цифровий годинник Casio A168WA-1. Він коштує близько 40 євро – трохи більше ніж 2000 грн.

Про годинник військового "Телеграфу" розповів ентузіаст годинників і блогер cats_and_watches. Це бюджетний аксесуар із компактним корпусом і набором функцій на щодень.

Годинник Драпатого продовжує легендарну лінійку

Casio A168WA-1 з’явилася у 1995 році. Це оновлена версія F-91W – однієї з найвідоміших цифрових моделей бренду. Її продажі перевищили 100 млн екземплярів.

Михайло Драпатийу камуфляжі з годинником на зап’ястку та зображення Casio A168WA-1 на сайті
Михайло Драпатий та годинник Casio A168WA-1Casio A168WA-1/Фото: threads.com/@cats_and_watches
Легендарні Casio A168WA-1

Одна з відмінностей A168WA-1 – покращене підсвічування. Для цифрового годинника це практична функція: вона допомагає зчитувати показники дисплея в темряві. Саме підсвічування ентузіаст годинників виокремив серед особливостей моделі, яку обрав генерал-майор.

Сріблястий цифровий годинник Casio A168WA-1 з металевим браслетом на білому тлі
Casio A168WA-1 – доступний годинник із підсвічуванням і набором функцій на щодень/Фото: casio.com
Цифровий годинник Casio на зап’ястку з металевим браслетом
Casio A168WA-1 – доступний годинник із функціями на щодень/Фото: casio.com
Крупний план цифрового годинника Casio з блакитним підсвічуванням дисплея
Підсвічування – одна з особливостей недорогого годинника Casio A168WA-1/Фото: casio.com
Наручний годинник Casio зі сріблястим металевим браслетом, показаний зі зворотного боку
Недорога модель Casio A168WA-1 стала вибором Михайла Драпатого/Фото: casio.com

Які функції має Casio A168WA-1

Годинник показує час, а також дає змогу користуватися секундоміром, таймером і будильником. На екрані відображається дата. Можна вибрати 12- або 24-годинний формат. Усе це вміщено в компактний корпус розміром 38,6 мм.

Ще одна особливість моделі – тривала робота без заміни елемента живлення. На офіційній сторінці Casio для A168WA-1 зазначено орієнтовний термін служби батарейки – сім років. У моделі використовують елемент CR2016. Виробник наголошує, що цей термін є приблизним.

Інфографіка українською мовою про годинник Casio A168WA-1 на руці та його функції
Casio A168WA-1 – доступна модель із функціями для повсякденного використання/Інфографіка ШІ
Інфографіка про функції годинника Casio: водонепроникний корпус, регульований браслет і лаконічний дизайн
Практичні функції Casio A168WA-1 роблять цей недорогий годинник зручним вибором на щодень/Інфографіка ШІ

Які ще недорогі годинники обирають відомі українці

Драпатий – не єдиний відомий український військовий, який носить доступний цифровий годинник цього бренду. Наприклад, бригадний генерал НГУ, командир угруповання військ "Азов" Денис "Редіс" Прокопенко обрав Casio із лінійки W-218. В українських магазинах такий годинник коштує 2–3 тисячі гривень.

Теги:
#Годинники #Наручний годинник #Генштаб ЗСУ #Casio #ЗСУ #Михайло Драпатий