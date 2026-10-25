Вибухи, блекаут та загиблий: де Росія вдарила по Україні вночі

На місцях працюють рятувальники

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У ніч на неділю, 25 жовтня, російські війська атакували Україну ударними безпілотниками. Під ударом опинилися Вінниця та Вінницька область, а також Харків. Про вибухи повідомляли і у Запоріжжі.

У Вінниці пошкоджено промисловий об’єкт, є перебої з електрикою

Російські безпілотники атакували Вінницю та область. Пошкоджено цивільний промисловий об’єкт та приватний будинок. Даних про постраждалих наразі немає.

Про це повідомила голова Вінницької обласної військової адміністрації Наталія Заболотна. За її словами, на місцях працюють рятувальники та інші відповідальні служби.

Зранку з кількох районів Вінниці надходили повідомлення про відключення електрики.

Це вже друга за короткий час атака на енергетичну інфраструктуру на Вінниччині. Увечері 24 жовтня російські безпілотники вдарили по енергетичному об’єкту. Через це в одному із районів області сталося аварійне відключення електрики. Енергетики та рятувальники усували наслідки.

У Харкові загинула людина

У ніч проти 25 жовтня російський реактивний безпілотник атакував Новобаварський район Харкова. Одна людина загинула, ще четверо отримали поранення.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов. Спочатку повідомлялося про трьох постраждалих, пізніше кількість поранених зросла до чотирьох.

Наслідки атаки уточнюються.

У Запоріжжі чули вибухи

На фоні загрози російських атак про вибухи повідомляли й у Запоріжжі. На час підготовки матеріалу інформація про наслідки нічних подій 25 жовтня уточнювалася.

Раніше, 24 жовтня, російські війська атакували інфраструктурний об’єкт у Запоріжжі. За даними місцевих ЗМІ, тоді постраждали двоє людей, було пошкоджено автомобілі.

Інформація про наслідки нових вибухів може оновлюватись.

Як повідомляв "Телеграф", після російської атаки енергетики повернули світло в деякі райони Вінниці. Але через відсутність електрики місто залишилося без води, повідомили у "Вінницяоблводоканалі" про перебої у місті. Цей ранній випадок показує наслідки повторних ударів по енергетиці: перебої порушили електропостачання та водопостачання. При цьому джерело розповідає про попередню атаку та не підтверджує наслідки удару 25 жовтня.