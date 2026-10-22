Лише кілька хвилин до вибухів: звідки Росія запускає балістику по Києву

Час залежить від місця пуску та траєкторії

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Для ракетних ударів по Україні Росія використовує позиції в Курській і Брянській областях, на півдні РФ і в тимчасово окупованому Криму. Із північного напрямку балістична ракета "Іскандер-М" долітає до Києва орієнтовно за 3–4 хвилини. Точний час залежить від місця пуску, траєкторії та швидкості ракети.

Де розташовані пускові позиції в прикордонних областях РФ

Серед районів, де розміщують "Іскандери", – Шумакове, Щигри та Черемхи в Курській області, а також околиці Клинців у Брянській області.

На захід від села Шумакове, у Солнцевському районі, розташована військова база. Раніше там стояли пускові установки 9П78-1 комплексу "Іскандер". Українські дрони вже атакували базу: повідомлялося про знищення кількох установок, а на супутникових знімках видно наслідки удару.

База поблизу Шумакового вже зазнавала ударів українських дронів

Черемхи використовували для окремих балістичних атак. На супутникових знімках позицій у Курській області помітні камуфляжні укриття, військові вантажівки та можливі пускові установки.

У Курській області фіксували можливі пускові позиції під камуфляжними укриттями

Район Щигрів переважно використовують для запусків крилатих ракет "Іскандер-К". На супутниковому знімку позначені можливі місця пуску та будівлі-сховища для установок.

Район Щігрів пов'язують переважно із запусками крилатих ракет "Іскандер-К"

Поблизу Клинців Брянської області пуски зазвичай здійснюють із лісових масивів у радіусі до 10 кілометрів від полігону. Сам полігон здебільшого спорожнів: там залишилися окремі радіолокаційні станції.

Супутниковий вид бази біля Клинців

Звідки запускають ракети на півдні

У тимчасово окупованому Криму позиції для запуску балістичних ракет облаштували поблизу Новоселівського. Пускові установки розміщують просто неба, без капітальних укриттів. На супутниковому знімку за травень 2025 року позначені ймовірна позиція "Іскандера", військові вантажівки та транспортно-заряджальні машини.

Поблизу Новоселівського в окупованому Криму облаштовані позиції для балістичних ракет

На цій ділянці також помітні ознаки активного будівництва. Із запусками балістики пов’язують і полігон Чауда в Криму, а також околиці Таганрога й Міллерового на території РФ. Одним із ключових місць постійної дислокації пускових установок вважають полігон Молькіно в Краснодарському краї. Там техніку зберігають у закритих ангарах і гаражах.

Скільки часу балістика летить до Києва

За умовного пуску з півночі, на відстань приблизно 300 кілометрів до Києва, ракета "Іскандер-М" за одними розрахунками летить орієнтовно 3–4 хвилини. Розрахунок враховує середню швидкість близько 2 км/с і до хвилини на старт та наведення. Конкретний час залежить від координат пускової позиції та цілі.

Є й інший розразунок. За даними видання Defense Express, політ ракети 9М723 комплексу "Іскандер" на максимальну дальність 500 кілометрів триває від 4 хвилин. Для ракети 48Н6ДМ комплексу С-400 за дальності пуску від 230 кілометрів час становить від 2,5 хвилини.

Фактичний час підльоту залежить від дальності пуску, траєкторії, швидкості на різних ділянках і маневрів. Через такий короткий політ мешканці столиці іноді спершу чують вибухи та роботу ППО, а вже потім – сигнал повітряної тривоги.

Раніше "Телеграф" розповідав, як українські військові дізнаються про запуск ракет та чому надважливо, аби закордонна розвідка повідомляла про можливі пуски.