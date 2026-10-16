Нічна атака на Україну: у західних областях лунали вибухи, в Умані палає багатоповерхівка (фото)

Через ворожу атаку є постраждалі

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В ніч на п'ятницю, 16 жовтня, Росія активно атакувала Україну безпілотниками, в тому числі й реактивними "шахедами". Зокрема під ударами були західні області та Черкаська область.

Карта України з атакованими містами. Зображення: Телеграф/ШІ

Луцьк

"Телеграф" розповідає про нічну атаку ворога 16 жовтня. Під ударом був Луцьк — там перші вибухи пролунали близько 00:13, перед цим Повітряні Сили попереджали про загрозу реактивних безпілотників. Вже зранку, близько 5:30, у Луцьку пролунала нова серія вибухів. Ворог знов атакував реактивними "шахедами".

Умань

Крім того, росіяни атакували Черкащину: в місті Умань внаслідок падіння дрона виникла пожежа в багатоповерхівці, повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець. Також зруйновано сторожовий будинок поруч: з-під завалів врятували чоловіка. За попередніми даними, відомо про п'ятьох постраждалих. Трьох людей госпіталізували.

Виникла пожежа у багатоповерхівці. Фото: t.me/cherkaskaODA

Дім отримав пошкодження. Фото: t.me/cherkaskaODA

Рятувальники працюють на місці. Фото: t.me/cherkaskaODA

Зруйновано сторожовий будинок. Фото: t.me/cherkaskaODA

На іншій локації виникло займання на торгівельних складах. Пожежу локалізували рятувальники.

Рівне

Рано вранці у п'ятницю кілька вибухів пролунали у Рівному. Ворог атакував обласний центр безпілотниками "Герань". За даними місцевих каналів, після одного з вибухів у Рівному, в деяких районах пропало світло.

Як повідомляв "Телеграф", Росія атакувала Україну й у ніч на 15 жовтня. Вибухи та руйнування були щонайменше в семи областях — на Волині, Рівненщині, Кіровоградщині, Тернопільщині, Полтавщині, Одещині та Дніпропетровщині.