Після російського обстрілу у Вінниці зникли світло та вода. Як виживати у блекаут (інструкція)

Фахівці оцінюють обсяг пошкоджень

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Зранку у суботу, 17 жовтня, через російську атаку Вінниця залишилася без електроенергії. Також в обласному центрі перебої у водопостачанні.

Вінниця лишилася без світла — що відомо

Як повідомив міський голова Вінниці Сергій Моргунов, критична інфраструктура працює на резервному живленні. Фахівці оцінюють обсяг руйнувань.

Поки світла немає — електротранспорт не працюватиме. Натомість на маршрути вийде більше автобусів та маршрутних таксі.

"Якщо зникне інтернет, для отримання інформації вмикайте радіо "Місто над Бугом" на частоті 101,8 FM", — пише мер.

Що з водопостачанням у Вінниці

У "Вінницяоблводоканалі" поінформували, що через відсутність електропостачання обласний центр лишився без води. Відсутнє живлення на головній водопровідній станції. В міру відновлення електроенергії будуть відновлювати й роботу станції.

У компанії додали, що "Вінницяоблводоканал" на 100% забезпечений генераторами. Однак генератори не витягнуть високовольтну лінію, на якій працює головна станція, щоб вода була на всіх поверхах навіть у випадку повної відсутності електроенергії.

"Коли повністю знеструмлена вся Вінниця, головна водопровідна станція також без електроживлення. Після цього неможливо просто "перемкнутися на генератор" і миттєво відновити звичне водопостачання всього міста. Генератори мають інше призначення — забезпечити роботу необхідного обладнання за умов тривалого блекауту", — пояснюється у повідомленні.

У разі повного знеструмлення міста тривалістю понад добу діє окремий алгоритм:

за допомогою резервного живлення підіймається вода з річки,

проходить очищення на головній водопровідній станції,

накопичується у резервуарах чистої води,

після чого подається на спеціальний транспорт для підвезення та розливу води для вінничан.

Цей план застосовується у разі тривалого блекауту. Наразі електроенергія у Вінниці відсутня не більше трьох годин, щойно електропостачання буде відновлено, водоканал повернеться до штатного водопостачання.

У вашому місті блекаут — що робити

Електрика: Якщо світло зникло в усьому місті, подбайте насамперед про воду, зв’язок і безпечне освітлення. Увімкніть на телефоні енергоощадний режим і зменште яскравість екрана. Для спілкування надсилайте короткі повідомлення. Від’єднайте від розеток потужні електроприлади, щоб уберегти їх, коли електропостачання відновлять.

Вода: На випадок зупинки водогону потрібно мати запас води — питну воду тримайте в чистих ємностях, а технічну зберігайте окремо. Якщо води немає, стежте за повідомленнями місцевої влади та водоканалу про її підвезення й роботу пунктів роздачі. Набирайте воду в бюветах і громадських свердловинах лише там, де її дозволено пити. Не пийте воду з річок, озер і систем опалення.

Необхідні речі: Тримайте напоготові ліхтарик, запас батарейок, павербанк, необхідні ліки, теплий одяг, готівку та їжу, яку не треба готувати. Якомога рідше відкривайте холодильник і морозильну камеру. Якщо потрібні зарядка або тепло, дізнайтеся через офіційні канали громади, чи працює найближчий пункт незламності.

Що заборонено робити: Замість свічок, за можливості, користуйтеся ліхтариками. Не опалюйте житло газовою плитою й не запускайте генератор у квартирі, на балконі чи в під’їзді: це загрожує отруєнням чадним газом.

Подбайте про слабших. Допоможіть літнім сусідам та людям з інвалідністю. Згуртованість допомагає пережити важкі часи, а допомога іншим часто рятує "менталку".

Раніше "Телеграф" розповідав, скільки годин світла на добу потрібно, щоб у кранах не зникла вода.