Власники iPhone в Україні зіштовхнулися із несподіваною проблемою: як її уникнути

Є декілька способів виправити ситуацію

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В Україні користувачі iPhone стикаються з несподіваним збоєм у роботі телефону. Смартфон може самостійно змінити часовий пояс і вказати неправильний місцевий час.

У зв’язку з такими незручностями можна не тільки заплутатися в часі, але навіть і пропустити встановлений заздалегідь будильник. У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, чому так відбувається саме в Україні.

Ця особливість може бути пов’язана з роботою засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), через що телефон визначає місце розташування некоректно.

Як РЕБ впливає телефон. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

З цієї ж причини під час повітряної тривоги в Україні на екрані раптово збільшується інший часовий пояс. Наприклад, користувач може виявити, що він начебто в Перу.

iPhone показує різний час. Скріншот: "Телеграф"

Як вирішити проблему

При такому збої з часом на телефоні в першу чергу необхідно перевірити налаштування часового поясу.

В Україні на iPhone збивається час – як вирішити проблему. Скріншот: "Телеграф"

Алгоритм дій наступний:

"Налаштування" — "Основні" — "Дата та час"

Перевірити, чи активовано функцію автоматичного визначення, її можна вимкнути та вручну вибрати часовий пояс Київ.

Як настроїти час на iPhone. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Якщо такий спосіб не спрацював, потрібно перевірити розділ "Екранний час". У меню "Контент і конфіденційність" потрібно тимчасово вимкнути відповідне обмеження.

Або ж у розділі "Екранний час" потрібно вибрати "Змінити код-пароль екранного часу", після чого натиснути "Вимкнути код-пароль екранного часу". Після налаштування часового поясу повинні бути доступними для зміни.

Як налаштувати час, якщо часовий пояс не змінюється. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що за новий iPhone в Україні просять понад 100 тисяч. Чому в США він коштує набагато дешевше.