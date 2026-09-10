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Власники iPhone в Україні зіштовхнулися із несподіваною проблемою: як її уникнути

Автор
Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Несподівана помилка здатна порушити плани Новина оновлена 10 вересня 2026, 12:28
Несподівана помилка здатна порушити плани. Фото Колаж "Телеграфу"

Є декілька способів виправити ситуацію

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В Україні користувачі iPhone стикаються з несподіваним збоєм у роботі телефону. Смартфон може самостійно змінити часовий пояс і вказати неправильний місцевий час.

У зв’язку з такими незручностями можна не тільки заплутатися в часі, але навіть і пропустити встановлений заздалегідь будильник. У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, чому так відбувається саме в Україні.

Ця особливість може бути пов’язана з роботою засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), через що телефон визначає місце розташування некоректно.

Вплив РЕБ на час на телефоні
Як РЕБ впливає телефон. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

З цієї ж причини під час повітряної тривоги в Україні на екрані раптово збільшується інший часовий пояс. Наприклад, користувач може виявити, що він начебто в Перу.

Чому на iPhone в Україні збивається час
iPhone показує різний час. Скріншот: "Телеграф"

Як вирішити проблему

При такому збої з часом на телефоні в першу чергу необхідно перевірити налаштування часового поясу.

Як перевірити часовий пояс на телефоні
В Україні на iPhone збивається час – як вирішити проблему. Скріншот: "Телеграф"

Алгоритм дій наступний:

  • "Налаштування" — "Основні" — "Дата та час"
  • Перевірити, чи активовано функцію автоматичного визначення, її можна вимкнути та вручну вибрати часовий пояс Київ.
В Україні на iPhone збивається час
Як настроїти час на iPhone. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Якщо такий спосіб не спрацював, потрібно перевірити розділ "Екранний час". У меню "Контент і конфіденційність" потрібно тимчасово вимкнути відповідне обмеження.

Або ж у розділі "Екранний час" потрібно вибрати "Змінити код-пароль екранного часу", після чого натиснути "Вимкнути код-пароль екранного часу". Після налаштування часового поясу повинні бути доступними для зміни.

Налаштування в iPhone, якщо часовий пояс не змінюється
Як налаштувати час, якщо часовий пояс не змінюється. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що за новий iPhone в Україні просять понад 100 тисяч. Чому в США він коштує набагато дешевше.

Теги:
#iPhone #Час #Телефон #Збій #РЕБ