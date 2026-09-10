Власники iPhone в Україні зіштовхнулися із несподіваною проблемою: як її уникнути
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Є декілька способів виправити ситуацію
В Україні користувачі iPhone стикаються з несподіваним збоєм у роботі телефону. Смартфон може самостійно змінити часовий пояс і вказати неправильний місцевий час.
У зв’язку з такими незручностями можна не тільки заплутатися в часі, але навіть і пропустити встановлений заздалегідь будильник. У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає, чому так відбувається саме в Україні.
Ця особливість може бути пов’язана з роботою засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ), через що телефон визначає місце розташування некоректно.
З цієї ж причини під час повітряної тривоги в Україні на екрані раптово збільшується інший часовий пояс. Наприклад, користувач може виявити, що він начебто в Перу.
Як вирішити проблему
При такому збої з часом на телефоні в першу чергу необхідно перевірити налаштування часового поясу.
Алгоритм дій наступний:
- "Налаштування" — "Основні" — "Дата та час"
- Перевірити, чи активовано функцію автоматичного визначення, її можна вимкнути та вручну вибрати часовий пояс Київ.
Якщо такий спосіб не спрацював, потрібно перевірити розділ "Екранний час". У меню "Контент і конфіденційність" потрібно тимчасово вимкнути відповідне обмеження.
Або ж у розділі "Екранний час" потрібно вибрати "Змінити код-пароль екранного часу", після чого натиснути "Вимкнути код-пароль екранного часу". Після налаштування часового поясу повинні бути доступними для зміни.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що за новий iPhone в Україні просять понад 100 тисяч. Чому в США він коштує набагато дешевше.