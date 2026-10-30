Мільйонні схеми на світлі: як в Україні можуть наживатись на енергетичній кризі

Чому ділкам тіньового ринку вдалося уникнути покарання

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В Україні разом зі зростанням попиту на зарядні станції та інвертори стрімко рухаються вгору й ціни. На тлі регулярних обстрілів енергетичної інфраструктури з боку РФ тисячі українських родин та представників малого бізнесу змушені купувати інвертори, акумулятори та сонячні панелі за будь-які гроші, аби забезпечити базову життєдіяльність. Проте за лаштунками цього вимушеного ажіотажу вирує справжній тіньовий ринок.

Левова частка товару в цьому секторі продається без видачі фіскальних чеків, через неофіційні готівкові розрахунки або через ФОПи. Продавці енергетичного обладнання не втрачають можливості заробити надприбутки, але при цьому, як свідчать матеріали правоохоронних органів, масово використовують масштабні схеми ухилення від сплати податків. Одну з таких масштабних операцій розслідують детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ).

"Телеграф" вивчив десятки судових ухвал, дослідив матеріали досудового розслідування та розповідає про те, як, за версією слідства, в Україні функціонують схеми з тіньового ввезення та продажу енергетичних товарів.

Головне:

"Квенторс" імпортувала в Україну енергообладнання (інвертори, акумулятори тощо) на 633,4 млн грн із застосуванням пільг від ПДВ, але вся ця техніка по документах просто зникла. Офіційно її нікому не передавали на зберігання та не продавали.

Весь ввезений товар, за версією слідства, перекидався іншій структурі — ТОВ "Енергомережі України", яка використовувала з "Квенторсом" спільний сайт (solarverse.ua), склади та декларантів. Це версія слідства, яку ще необхідно довести.

За попередніми підрахунками БЕБ, ухилення від сплати податків (ПДВ та податку на прибуток) лише компанією "Енергомережі України" у цій схемі оцінюється у понад 245 млн грн.

Суд скасував арешт понад 1 200 одиниць обладнання, оскільки детективи провели обшуки та вилучення у "Енергомереж України " до того, як проти них офіційно відкрили окреме кримінальне провадження.

понад 1 200 одиниць обладнання, оскільки детективи провели обшуки та вилучення у "Енергомереж України Справа може розсипатися через те, що "Квенторс" є типовою фірмою-оболонкою, а "Енергомережі України" важко юридично "пришити" до схеми через процесуальні помилки правоохоронців на старті розслідування.

Що вдалося встановити БЕБ: як працює схема сірого імпорту

Детективи ТУ БЕБ в Одеській області дослідили діяльність імпортера-новачка – компанії ТОВ "Квенторс". Ця юридична особа існує трохи більше як рік, однак за такий короткий проміжок часу встигла пропустити через митний кордон країни товарів на суму, що вражає – 633,4 млн грн.

Згідно з даними аналітичних реєстрів, ТОВ "Квенторс" офіційно належить мешканці Шепетівки Хмельницької області Наталії Почтар. Вона ж одноосібно обіймає посаду директорки фірми. Для пані Почтар це перша юридична особа, оформлена на її ім'я. Наразі "Телеграфу" не вдалося з'ясувати, чим раніше займалася ця громадянка, чи має вона відповідний досвід у сфері ЗЕД і чи дійсно вона є реальною власницею великого бізнесу, а не звичайним номінальним керівником – так званим "фунтом".

Імпорт "Квенторс". Дані YouControl

Цілком можливо, що ТОВ "Квенторс" вже найближчим часом припинить свою діяльність, адже до підприємства виникла занадто велика кількість запитань як з боку БЕБ, так і від органів Державної податкової служби. Як зазначається у матеріалах кримінального провадження №72026161050000019, яке зареєстрували у квітні 2026 року, посадові особи фірми під керівництвом Почтар свідомо не внесли до податкових декларацій з ПДВ за лютий 2026 року операції з реалізації імпортованої продукції.

Так, у період з лютого по травень 2026 року ТОВ "Квенторс" оформило 77 митних декларацій типів "ІМ 40 ДЕ" та "ІМ 40 АА" на імпорт товарів загальною фактурною вартістю 633,42 млн грн. Окрім спецелектроніки – інверторів, акумуляторів і блоків керування батареями, – компанія паралельно ввозила дизельні трактори для сільськогосподарських робіт, ручний інструмент, запчастини, пластикові труби, плівку, пожежні рукави, свердловинні насоси та безліч інших товарів широкого вжитку.

Найважливіша деталь цієї схеми полягає в тому, як саме декларували товар. Інвертори та акумуляторні батареї (на загальну суму 588,8 млн грн) ввозилися із застосуванням спеціальної митної преференції. Нагадаємо, що через систематичні атаки РФ на українську енергетичну систему законодавці ухвалили рішення дозволити ввезення таких товарів без сплати ПДВ та ввізного мита до 2029 року. Метою пільги було здешевлення обладнання для населення, однак ділки використали її для власного збагачення.

Якщо вірити виключно офіційним документам та звітності, поданій до податкових органів, ТОВ "Квенторс" ввезло в Україну:

7 319 інверторів,

720 сонячних панелей,

10 914 акумуляторів,

278 систем керування батареями (BMS).

І при цьому – не продало жодної одиниці.

Згідно з паперами, весь цей гігантський обсяг високотехнологічної продукції на сотні мільйонів гривень повинен був залишатися на складах. Проте перевірка БЕБ виявила дивовижну річ: у ТОВ "Квенторс" немає ані власних складських площ, ані навіть підписаних договорів про оренду приміщень для зберігання майна.

"Аналітичним дослідженням встановлено відсутність у ТОВ "Квенторс" у власності чи користуванні об'єктів нерухомості, які б могли бути використані товариством для накопичення та зберігання імпортованих товарів. Також у ЄРПН не відображено придбання послуг з перевезення товарів", – констатують слідчі у матеріалах розслідування.

Виникає логічне запитання: куди подібна маса матеріальних цінностей могла фізично зникнути одразу після перетину кордону?

Куди "зник" товар і до чого тут "Енергомережі України"?

За версією детективів БЕБ, насправді ввезене без податків обладнання передавалося для реалізації іншій структурі – ТОВ "Енергомережі України".

Слідство зібрало цілу низку доказів, які вказують на зв'язок між цими двома суб'єктами господарювання:

Обидві компанії використовували для онлайн-торгівлі та просування товарів один і той самий вебсайт – solarverse.ua.

Відвантаження товару кінцевим покупцям та кур'єрським службам здійснювалося фактично з одного й того самого фізичного складу.

Інтереси обох компаній під час проходження митних процедур представляла одна й та сама особа-декларант.

Сайт solarverse.ua. Скриншот

Компанія ТОВ "Енергомережі України" офіційно належить киянину Максиму Панасюку. Для нього це також єдиний зареєстрований бізнес.

У Львівській області детективи 17 серпня 2026 року в межах обшуків заарештували 1 201 одиницю обладнання, яке зберігало ТОВ "Енергомережі України". Правоохоронці розраховували, що це стане переконливим речовим доказом у справі. Однак вже 29 вересня 2026 року слідчий суддя Хаджибейського районного суду міста Одеси повністю задовольнив клопотання адвокатів підприємства та скасував арешт майна.

Якщо ТОВ "Енергомережі України" дійсно отримувало та реалізовувало обладнання від ТОВ "Квенторс" "в чорну" (без належного відображення в бухобліку), сума ухилення від сплати податків є колосальною:

131,5 млн грн – недоплачений ПДВ;

113,5 млн грн – недоплачений податок на прибуток підприємств.

Загальні збитки держави лише за цим епізодом оцінюються у понад 245 мільйонів гривень. Попри такі цифри, судове рішення виявилося на користь підприємців.

Причина полягає у процесуальних помилках та процесуальній квапливості самих правоохоронців: спочатку кримінальне провадження №72026161050000019 було порушене виключно щодо фактів порушень з боку ТОВ "Квенторс".

Як, за версією слідства, працювала схема. Інфографіка "Телеграфу"

Обшуки на складах, якими користувалися "Енергомережі України", відбувалися в серпні в межах цієї першої справи, де компанія Панасюка взагалі не мала офіційного процесуального статусу.

Окреме провадження безпосередньо щодо ТОВ "Енергомережі України" (№72026161000000087) було зареєстроване значно пізніше – лише 22 вересня 2026 року.

Згодом обом провадженням надали один номер і об'єднали їх в єдину справу.

Проте, як підтвердив суд, об'єднання кримінальних справ ex post facto (заднім числом) не створює законних підстав для виправдання правопорушень, вчинених під час обшуку. На момент вилучення техніки у серпні проти "Енергомереж України" не було відкрито жодної кримінальної справи. Адвокати легко довели це в суді, розбивши позицію слідчих.

Аналіз матеріалів цієї справи та дій правоохоронців наочно демонструє, як юридичні прогалини та процесуальні помилки дають змогу підозрюваним у мільйонних махінаціях уникати будь-якої відповідальності.

Загальний фінал цієї історії з великою ймовірністю може виявитися нульовим — у результаті ніхто не зазнає покарання, а держбюджет так і не отримає прихованих податків. "Пришити" "Енергомережі України" до справи ТОВ "Квенторс" процесуально буде важко. Слідчі БЕБ припустилися критичної помилки на самому початку: вони вилучили майно компанії до того, як офіційно висунули їй претензії та внесли дані до ЄРДР. Тепер будь-які докази, здобуті під час серпневих обшуків, суд може визнати недопустимими.

У результаті багатомільйонна схема з ввезення дефіцитного енергообладнання без сплати мита й ПДВ успішно спрацювала, товар реалізовано за готівку, арешти скасовано, а реальні організатори бізнесу знову залишилися поза зоною досяжності правосуддя. "Телеграф" продовжить слідкувати за ситуацією та невдовзі детально розповість про "Енергомережі України". Далі буде…